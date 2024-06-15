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Слуцкий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2024
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12:42 15.06.2024 (обновлено: 13:09 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/rumyniya-1953099644.html
Слуцкий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ
Слуцкий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2024
Слуцкий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ
Отказ в выдаче Румынией виз для делегации РФ в ПА ОБСЕ актуализирует вопрос о целесообразности пребывания России в организации, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:42
2024-06-15T13:09
россия
румыния
леонид слуцкий (политик)
обсе
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Отказ в выдаче Румынией виз для делегации РФ в ПА ОБСЕ актуализирует вопрос о целесообразности пребывания России в организации, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале. Румыния сообщила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", сообщил ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Считаю, что ситуация вокруг сессии в Румынии актуализирует возобновление дискуссии о целесообразности дальнейшего пребывания постоянной делегации Федерального Собрания РФ в этой организации. Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться в такой Ассамблее", - написал Слуцкий.Слуцкий напомнил, что В Госдуме и Совфеде в феврале ставился вопрос о приостановлении участия России в ПА ОБСЕ и выплат взноса в ее бюджет."ПА ОБСЕ из площадки для диалога превратилась в сборище русофобствующих политиканов и инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса. Истерия нагнетается в духе двойных стандартов, что свидетельствуют о полной деградации механизма парламентского взаимодействия на пространстве ОБСЕ. Ассамблея планомерно игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств, свободы общения и обучения на родном языке", - написал парламентарий.По его словам, ПА ОБСЕ игнорирует "кощунственную героизацию нацистов и их пособников", притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от точки зрения Вашингтона и Брюсселя, продолжает молчать относительно ответственности Зеленского за обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и терактов в отношении мирного населения России.
https://ria.ru/20240129/viza-1924225592.html
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россия, румыния, леонид слуцкий (политик), обсе, госдума рф, в мире
Россия, Румыния, Леонид Слуцкий (политик), ОБСЕ, Госдума РФ, В мире
Слуцкий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ

Слуцкий: действия Румынии ставят под вопрос пребывание России в ПА ОБСЕ

© iStock.com / master2Румыния
Румыния - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© iStock.com / master2
Румыния. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Отказ в выдаче Румынией виз для делегации РФ в ПА ОБСЕ актуализирует вопрос о целесообразности пребывания России в организации, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале.
Румыния сообщила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", сообщил ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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"Считаю, что ситуация вокруг сессии в Румынии актуализирует возобновление дискуссии о целесообразности дальнейшего пребывания постоянной делегации Федерального Собрания РФ в этой организации. Если продолжается последовательная визовая дискриминация, если нас не слышат и не хотят слышать, нет никакого смысла оставаться в такой Ассамблее", - написал Слуцкий.
Слуцкий напомнил, что В Госдуме и Совфеде в феврале ставился вопрос о приостановлении участия России в ПА ОБСЕ и выплат взноса в ее бюджет.
"ПА ОБСЕ из площадки для диалога превратилась в сборище русофобствующих политиканов и инструмент по целенаправленной реализации антироссийского курса. Истерия нагнетается в духе двойных стандартов, что свидетельствуют о полной деградации механизма парламентского взаимодействия на пространстве ОБСЕ. Ассамблея планомерно игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств, свободы общения и обучения на родном языке", - написал парламентарий.
По его словам, ПА ОБСЕ игнорирует "кощунственную героизацию нацистов и их пособников", притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от точки зрения Вашингтона и Брюсселя, продолжает молчать относительно ответственности Зеленского за обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры и терактов в отношении мирного населения России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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12 июня, 09:43
 
РоссияРумынияЛеонид Слуцкий (политик)ОБСЕГосдума РФВ мире
 
 
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