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В США встревожились из-за плана Турции после предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024
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15:06 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/ritter-1953118691.html
В США встревожились из-за плана Турции после предложения Путина
В США встревожились из-за плана Турции после предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024
В США встревожились из-за плана Турции после предложения Путина
Турция покинет "тонущий корабль" НАТО и присоединится к БРИКС, когда будет реализован план Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии, заявил... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:06
2024-06-15T15:06
в мире
турция
россия
евразия
скотт риттер
хакан фидан
брикс
нато
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Турция покинет "тонущий корабль" НАТО и присоединится к БРИКС, когда будет реализован план Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Through the eyes of."Эрдоган понимает, что БРИКС – это будущее. Сейчас этот альянс проходит этап фундаментального строительства своей рабочей структуры, и Турции будет выгодно стать частью этого процесса как можно раньше. &lt;…&gt; Я думаю, что как только Турция присоединится к БРИКС и будет установлена независимая система евразийской безопасности Путина, турки сразу покинут НАТО и пойдут в другом направлении. Эрдоган умен, и он знает, что нельзя прыгать с корабля в океан, если там тебя не ждет другое судно", — заявил он.Риттер также считает, что НАТО уже "получила смертельное ранение" и конфликт на Украине окончательно ее погубит. Западный альянс становится неустойчивым в политическом, экономическом и военном отношении, а с напористой Россией мир приближается к новой эпохе, констатировал он.На этой неделе глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде и заявил, что Анкара увидела важность организации. Ранее Фидан сообщил, что страна хотела бы стать членом БРИКС.В пятницу Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
https://ria.ru/20240614/zapad-1952916088.html
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в мире, турция, россия, евразия, скотт риттер, хакан фидан, брикс, нато, вооруженные силы сша
В мире, Турция, Россия, Евразия, Скотт Риттер, Хакан Фидан, БРИКС, НАТО, Вооруженные силы США
В США встревожились из-за плана Турции после предложения Путина

Риттер: Турция может покинуть НАТО после реализации плана безопасности Путина

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Турция покинет "тонущий корабль" НАТО и присоединится к БРИКС, когда будет реализован план Путина по созданию новой системы безопасности в Евразии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Through the eyes of.
"Эрдоган понимает, что БРИКС – это будущее. Сейчас этот альянс проходит этап фундаментального строительства своей рабочей структуры, и Турции будет выгодно стать частью этого процесса как можно раньше. <…> Я думаю, что как только Турция присоединится к БРИКС и будет установлена независимая система евразийской безопасности Путина, турки сразу покинут НАТО и пойдут в другом направлении. Эрдоган умен, и он знает, что нельзя прыгать с корабля в океан, если там тебя не ждет другое судно", — заявил он.
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14 июня, 15:06
Риттер также считает, что НАТО уже "получила смертельное ранение" и конфликт на Украине окончательно ее погубит. Западный альянс становится неустойчивым в политическом, экономическом и военном отношении, а с напористой Россией мир приближается к новой эпохе, констатировал он.
На этой неделе глава МИД Турции Хакан Фидан принял участие во встрече БРИКС+ в Новгороде и заявил, что Анкара увидела важность организации. Ранее Фидан сообщил, что страна хотела бы стать членом БРИКС.
В пятницу Путин на встрече с руководством МИД России заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Россия заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
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Вчера, 14:48
 
В миреТурцияРоссияЕвразияСкотт РиттерХакан ФиданБРИКСНАТОВооруженные силы США
 
 
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