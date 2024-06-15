Рейтинг@Mail.ru
Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:22 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/reshetnikov-1953129406.html
Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга"
Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 15.06.2024
Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:22
2024-06-15T16:22
калужская область
экономика
калужская область
россия
максим решетников
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_0:73:3012:1767_1920x0_80_0_0_8097ab667fc5e0da3b2e924c73e94662.jpg
КАЛУГА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга". Шапша написал в своем Telegram-канале, что министр экономического развития РФ Максим Решетников в субботу находится с рабочей поездкой в Калужской области. Губернатор обсудил с ним реализацию в регионе мер поддержки особых экономических зон, туристической отрасли. "С Максимом Решетниковым побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга". С руководством компаний обсудили вопросы, в которых нужно содействие Минэка РФ", - сообщил губернатор. Шапша отметил, что ОЭЗ "Калуга" - "наглядный пример, как преференции особой экономической зоны помогают привлекать инвестиции для создания и развития производств". Губернатор рассказал про посещенные предприятия. Завод "Рефкул" выпускает холодильное и климатическое оборудование, которое применяется в медицине, IT, энергетике, АПК. Входит в топ-5 компаний-поставщиков в своей сфере, отметил глава региона. В конце 2024 года планируют завершение второй очереди завода, в результате производственные мощности увеличатся в два раза. Завод компании "Натюрель" производит нетканое полотно для косметических, медицинских, бытовых салфеток, косметических масок, рулонных полотенец. Ведется строительство второго этапа завода. После этого стартует производство полного цикла. В проект уже инвестировано порядка 3,5 миллиарда рублей, в планах - еще 1 миллиард рублей, подчеркнул Владислав Шапша. "Максим Решетников отметил, что ОЭЗ "Калуга" одна из самых эффективных в стране. В прошлом году стала лидером по привлечению инвестиций, сейчас это 114 миллиардов рублей. При поддержке федерального центра работаем над созданием новой площадки ОЭЗ - в Бабынинском районе. Интерес к ней со стороны инвесторов растет - еще одно соглашение подписали на ПМЭФ-2024", - сообщил губернатор. По словам Владислава Шапши, вместе с Решетниковым они также посетили Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Обители в этом году 580 лет. "При поддержке правительства РФ здесь ведутся реставрационные работы. Ремонт фасадов, благоустройство территории, замена кровельных покрытий и стропильных систем. Проверили, как идут работы. Они должны завершиться в конце 2025 года", - написал губернатор Калужской области.
https://ria.ru/20240614/vystavka-1952997002.html
https://ria.ru/20240607/shapsha-1951354809.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_33530f75baf87498a569e5e0ef4dc14b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, калужская область, россия, максим решетников, владислав шапша
Калужская область, Экономика, Калужская область, Россия, Максим Решетников, Владислав Шапша

Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга".
Шапша написал в своем Telegram-канале, что министр экономического развития РФ Максим Решетников в субботу находится с рабочей поездкой в Калужской области. Губернатор обсудил с ним реализацию в регионе мер поддержки особых экономических зон, туристической отрасли.
"С Максимом Решетниковым побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга". С руководством компаний обсудили вопросы, в которых нужно содействие Минэка РФ", - сообщил губернатор.
Шапша отметил, что ОЭЗ "Калуга" - "наглядный пример, как преференции особой экономической зоны помогают привлекать инвестиции для создания и развития производств".
Губернатор рассказал про посещенные предприятия. Завод "Рефкул" выпускает холодильное и климатическое оборудование, которое применяется в медицине, IT, энергетике, АПК. Входит в топ-5 компаний-поставщиков в своей сфере, отметил глава региона. В конце 2024 года планируют завершение второй очереди завода, в результате производственные мощности увеличатся в два раза.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии открытия ежегодной выставки передовых технологий в сельском хозяйстве День Калужского поля - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Выставка передовых технологий в сельском хозяйстве открылась в Калуге
14 июня, 19:04
Завод компании "Натюрель" производит нетканое полотно для косметических, медицинских, бытовых салфеток, косметических масок, рулонных полотенец. Ведется строительство второго этапа завода. После этого стартует производство полного цикла. В проект уже инвестировано порядка 3,5 миллиарда рублей, в планах - еще 1 миллиард рублей, подчеркнул Владислав Шапша.
"Максим Решетников отметил, что ОЭЗ "Калуга" одна из самых эффективных в стране. В прошлом году стала лидером по привлечению инвестиций, сейчас это 114 миллиардов рублей. При поддержке федерального центра работаем над созданием новой площадки ОЭЗ - в Бабынинском районе. Интерес к ней со стороны инвесторов растет - еще одно соглашение подписали на ПМЭФ-2024", - сообщил губернатор.
По словам Владислава Шапши, вместе с Решетниковым они также посетили Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Обители в этом году 580 лет. "При поддержке правительства РФ здесь ведутся реставрационные работы. Ремонт фасадов, благоустройство территории, замена кровельных покрытий и стропильных систем. Проверили, как идут работы. Они должны завершиться в конце 2025 года", - написал губернатор Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Шапша: Калужская область поднялась в Национальном рейтинге инвестклимата
7 июня, 14:31
 
Калужская областьЭкономикаКалужская областьРоссияМаксим РешетниковВладислав Шапша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала