https://ria.ru/20240615/reshetnikov-1953129406.html

Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга"

Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 15.06.2024

Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга"

Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:22

2024-06-15T16:22

2024-06-15T16:22

калужская область

экономика

калужская область

россия

максим решетников

владислав шапша

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КАЛУГА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга". Шапша написал в своем Telegram-канале, что министр экономического развития РФ Максим Решетников в субботу находится с рабочей поездкой в Калужской области. Губернатор обсудил с ним реализацию в регионе мер поддержки особых экономических зон, туристической отрасли. "С Максимом Решетниковым побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга". С руководством компаний обсудили вопросы, в которых нужно содействие Минэка РФ", - сообщил губернатор. Шапша отметил, что ОЭЗ "Калуга" - "наглядный пример, как преференции особой экономической зоны помогают привлекать инвестиции для создания и развития производств". Губернатор рассказал про посещенные предприятия. Завод "Рефкул" выпускает холодильное и климатическое оборудование, которое применяется в медицине, IT, энергетике, АПК. Входит в топ-5 компаний-поставщиков в своей сфере, отметил глава региона. В конце 2024 года планируют завершение второй очереди завода, в результате производственные мощности увеличатся в два раза. Завод компании "Натюрель" производит нетканое полотно для косметических, медицинских, бытовых салфеток, косметических масок, рулонных полотенец. Ведется строительство второго этапа завода. После этого стартует производство полного цикла. В проект уже инвестировано порядка 3,5 миллиарда рублей, в планах - еще 1 миллиард рублей, подчеркнул Владислав Шапша. "Максим Решетников отметил, что ОЭЗ "Калуга" одна из самых эффективных в стране. В прошлом году стала лидером по привлечению инвестиций, сейчас это 114 миллиардов рублей. При поддержке федерального центра работаем над созданием новой площадки ОЭЗ - в Бабынинском районе. Интерес к ней со стороны инвесторов растет - еще одно соглашение подписали на ПМЭФ-2024", - сообщил губернатор. По словам Владислава Шапши, вместе с Решетниковым они также посетили Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Обители в этом году 580 лет. "При поддержке правительства РФ здесь ведутся реставрационные работы. Ремонт фасадов, благоустройство территории, замена кровельных покрытий и стропильных систем. Проверили, как идут работы. Они должны завершиться в конце 2025 года", - написал губернатор Калужской области.

https://ria.ru/20240614/vystavka-1952997002.html

https://ria.ru/20240607/shapsha-1951354809.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, калужская область, россия, максим решетников, владислав шапша