https://ria.ru/20240615/reshetnikov-1953129406.html
Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга"
Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга" - РИА Новости, 15.06.2024
Максиму Решетникову продемонстрировали предприятия ОЭЗ "Калуга"
Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:22
2024-06-15T16:22
2024-06-15T16:22
калужская область
экономика
калужская область
россия
максим решетников
владислав шапша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_0:73:3012:1767_1920x0_80_0_0_8097ab667fc5e0da3b2e924c73e94662.jpg
КАЛУГА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга". Шапша написал в своем Telegram-канале, что министр экономического развития РФ Максим Решетников в субботу находится с рабочей поездкой в Калужской области. Губернатор обсудил с ним реализацию в регионе мер поддержки особых экономических зон, туристической отрасли. "С Максимом Решетниковым побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга". С руководством компаний обсудили вопросы, в которых нужно содействие Минэка РФ", - сообщил губернатор. Шапша отметил, что ОЭЗ "Калуга" - "наглядный пример, как преференции особой экономической зоны помогают привлекать инвестиции для создания и развития производств". Губернатор рассказал про посещенные предприятия. Завод "Рефкул" выпускает холодильное и климатическое оборудование, которое применяется в медицине, IT, энергетике, АПК. Входит в топ-5 компаний-поставщиков в своей сфере, отметил глава региона. В конце 2024 года планируют завершение второй очереди завода, в результате производственные мощности увеличатся в два раза. Завод компании "Натюрель" производит нетканое полотно для косметических, медицинских, бытовых салфеток, косметических масок, рулонных полотенец. Ведется строительство второго этапа завода. После этого стартует производство полного цикла. В проект уже инвестировано порядка 3,5 миллиарда рублей, в планах - еще 1 миллиард рублей, подчеркнул Владислав Шапша. "Максим Решетников отметил, что ОЭЗ "Калуга" одна из самых эффективных в стране. В прошлом году стала лидером по привлечению инвестиций, сейчас это 114 миллиардов рублей. При поддержке федерального центра работаем над созданием новой площадки ОЭЗ - в Бабынинском районе. Интерес к ней со стороны инвесторов растет - еще одно соглашение подписали на ПМЭФ-2024", - сообщил губернатор. По словам Владислава Шапши, вместе с Решетниковым они также посетили Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Обители в этом году 580 лет. "При поддержке правительства РФ здесь ведутся реставрационные работы. Ремонт фасадов, благоустройство территории, замена кровельных покрытий и стропильных систем. Проверили, как идут работы. Они должны завершиться в конце 2025 года", - написал губернатор Калужской области.
https://ria.ru/20240614/vystavka-1952997002.html
https://ria.ru/20240607/shapsha-1951354809.html
калужская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898452991_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_33530f75baf87498a569e5e0ef4dc14b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калужская область, россия, максим решетников, владислав шапша
Калужская область, Экономика, Калужская область, Россия, Максим Решетников, Владислав Шапша
КАЛУГА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша и министр экономического развития Максим Решетников побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга".
Шапша написал в своем Telegram-канале, что министр экономического развития РФ
Максим Решетников в субботу находится с рабочей поездкой в Калужской области. Губернатор обсудил с ним реализацию в регионе мер поддержки особых экономических зон, туристической отрасли.
"С Максимом Решетниковым побывали на двух предприятиях на боровской площадке ОЭЗ "Калуга". С руководством компаний обсудили вопросы, в которых нужно содействие Минэка РФ", - сообщил губернатор.
Шапша отметил, что ОЭЗ "Калуга" - "наглядный пример, как преференции особой экономической зоны помогают привлекать инвестиции для создания и развития производств".
Губернатор рассказал про посещенные предприятия. Завод "Рефкул" выпускает холодильное и климатическое оборудование, которое применяется в медицине, IT, энергетике, АПК. Входит в топ-5 компаний-поставщиков в своей сфере, отметил глава региона. В конце 2024 года планируют завершение второй очереди завода, в результате производственные мощности увеличатся в два раза.
Завод компании "Натюрель" производит нетканое полотно для косметических, медицинских, бытовых салфеток, косметических масок, рулонных полотенец. Ведется строительство второго этапа завода. После этого стартует производство полного цикла. В проект уже инвестировано порядка 3,5 миллиарда рублей, в планах - еще 1 миллиард рублей, подчеркнул Владислав Шапша.
"Максим Решетников отметил, что ОЭЗ "Калуга" одна из самых эффективных в стране. В прошлом году стала лидером по привлечению инвестиций, сейчас это 114 миллиардов рублей. При поддержке федерального центра работаем над созданием новой площадки ОЭЗ - в Бабынинском районе. Интерес к ней со стороны инвесторов растет - еще одно соглашение подписали на ПМЭФ-2024", - сообщил губернатор.
По словам Владислава Шапши, вместе с Решетниковым они также посетили Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Обители в этом году 580 лет. "При поддержке правительства РФ здесь ведутся реставрационные работы. Ремонт фасадов, благоустройство территории, замена кровельных покрытий и стропильных систем. Проверили, как идут работы. Они должны завершиться в конце 2025 года", - написал губернатор Калужской области.