https://ria.ru/20240615/putin-1953094425.html
Путин и президент Киргизии провели телефонный разговор
Путин и президент Киргизии провели телефонный разговор - РИА Новости, 15.06.2024
Путин и президент Киргизии провели телефонный разговор
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:59
2024-06-15T11:59
2024-06-15T12:27
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россия
владимир путин
садыр жапаров
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле."Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", — уточнили в пресс-службе.В последний раз политики лично встречались в начале мая в Москве, куда глава Киргизии приезжал на саммит лидеров стран ЕАЭС и парад в честь Дня Победы.Кроме того, Путин и Жапаров планируют участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3-4 июля в Астане.
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киргизия, политика, россия, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз
Киргизия, Политика, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз
Путин и президент Киргизии провели телефонный разговор
Путин и глава Киргизии обсудили сотрудничество и взаимодействие в рамках ЕАЭС