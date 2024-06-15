https://ria.ru/20240615/putin-1953094425.html

Путин и президент Киргизии провели телефонный разговор

Путин и президент Киргизии провели телефонный разговор - РИА Новости, 15.06.2024

Путин и президент Киргизии провели телефонный разговор

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:59

2024-06-15T11:59

2024-06-15T12:27

киргизия

политика

россия

владимир путин

садыр жапаров

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле."Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза", — уточнили в пресс-службе.В последний раз политики лично встречались в начале мая в Москве, куда глава Киргизии приезжал на саммит лидеров стран ЕАЭС и парад в честь Дня Победы.Кроме того, Путин и Жапаров планируют участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3-4 июля в Астане.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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2024

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киргизия, политика, россия, владимир путин, садыр жапаров, евразийский экономический союз