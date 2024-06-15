Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после взрыва газа в трубопроводе под Саратовом - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 15.06.2024 (обновлено: 19:29 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/proverka-1953149074.html
СК начал проверку после взрыва газа в трубопроводе под Саратовом
СК начал проверку после взрыва газа в трубопроводе под Саратовом - РИА Новости, 15.06.2024
СК начал проверку после взрыва газа в трубопроводе под Саратовом
Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:37
2024-06-15T19:29
происшествия
россия
саратов
татищевский район
роман бусаргин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953151335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6309f256f8d234c657403fd076cbe9bf.jpg
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В селе Сторожевка Татищевского района произошел взрыв природного газа в залегающем под землей магистральном трубопроводе. Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК России по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор района.На фото, опубликованном прокуратурой, запечатлено, что в районе места пожара проходит высоковольтная линия электропередачи, вокруг опор которой выжженное поле.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти района сообщили, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка.
https://ria.ru/20240606/vzryv-1951178016.html
россия
саратов
татищевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Следователи на месте взрыва газа в подземном трубопроводе вблизи Саратова
Следователи начали проверку после взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК
2024-06-15T18:37
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953151335_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_efb1cce428694c444c732d6438be1b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратов, татищевский район, роман бусаргин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Саратов, Татищевский район, Роман Бусаргин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК начал проверку после взрыва газа в трубопроводе под Саратовом

СК начал проверку после взрыва газа в подземном трубопроводе под Саратовом

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
«
"В селе Сторожевка Татищевского района произошел взрыв природного газа в залегающем под землей магистральном трубопроводе. Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК России по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении.
© СУ СК России по Саратовской областиНа месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
На месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
На месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
© СУ СК России по Саратовской области
1 из 2
© СУ СК России по Саратовской областиНа месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
На месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
На месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
© СУ СК России по Саратовской области
2 из 2
На месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
© СУ СК России по Саратовской области
1 из 2
На месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
© СУ СК России по Саратовской области
2 из 2
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор района.
На фото, опубликованном прокуратурой, запечатлено, что в районе места пожара проходит высоковольтная линия электропередачи, вокруг опор которой выжженное поле.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет.
По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти района сообщили, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка.
Взрыв на газозаправочной станции близ Еревана. 6 июня 2024
На автотрассе около Еревана взорвалась газозаправочная станция
6 июня, 22:36
 
ПроисшествияРоссияСаратовТатищевский районРоман БусаргинСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала