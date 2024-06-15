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СК начал проверку после взрыва газа в трубопроводе под Саратовом
СК начал проверку после взрыва газа в трубопроводе под Саратовом - РИА Новости, 15.06.2024
СК начал проверку после взрыва газа в трубопроводе под Саратовом
Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:37
2024-06-15T18:37
2024-06-15T19:29
происшествия
россия
саратов
татищевский район
роман бусаргин
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Следователи начали процессуальную проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "В селе Сторожевка Татищевского района произошел взрыв природного газа в залегающем под землей магистральном трубопроводе. Следственным отделом по Ленинскому району города Саратова следственного управления СК России по Саратовской области по данному факту организована доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"... По результатам проверки будет принято соответствующее решение", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки. Уточняется, что на место происшествия выезжал прокурор района.На фото, опубликованном прокуратурой, запечатлено, что в районе места пожара проходит высоковольтная линия электропередачи, вокруг опор которой выжженное поле.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован. Власти района сообщили, что из-за пожара без электричества осталось село Сторожевка.
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россия
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Следователи на месте взрыва газа в подземном трубопроводе вблизи Саратова
Следователи начали проверку после взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова, сообщило региональное управление СК
2024-06-15T18:37
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PT0M28S
РИА Новости
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происшествия, россия, саратов, татищевский район, роман бусаргин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Саратов, Татищевский район, Роман Бусаргин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК начал проверку после взрыва газа в трубопроводе под Саратовом
СК начал проверку после взрыва газа в подземном трубопроводе под Саратовом