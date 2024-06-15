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США не нашли нарушений при проверке "Азова"*, заявил постпред Украины в ООН
США не нашли нарушений при проверке "Азова"*, заявил постпред Украины в ООН - РИА Новости, 15.06.2024
США не нашли нарушений при проверке "Азова"*, заявил постпред Украины в ООН
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица утверждает, что правительство США проверило нацбат "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и не... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T00:11
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ООН, 15 июн – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица утверждает, что правительство США проверило нацбат "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и не нашло нарушений, которые могли бы мешать Штатам оказывать ему военную помощь. Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент, по данным газеты, заявил, что не нашел никаких свидетельств в тяжких нарушениях боевиками прав человека. "Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США, и никаких доказательств нарушений со стороны бригады "Азов"*, которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено. Мы приветствуем это заключение", – сказал Кислица на заседании СБ ООН. В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240613/azov-1952617579.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей кислица, оон, государственный департамент сша
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Кислица, ООН, Государственный департамент США
США не нашли нарушений при проверке "Азова"*, заявил постпред Украины в ООН
Постпред Украины при ООН Кислица: США проверили "Азов" и не нашли нарушений
ООН, 15 июн – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица утверждает, что правительство США проверило нацбат "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и не нашло нарушений, которые могли бы мешать Штатам оказывать ему военную помощь.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщила, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, который прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи. Госдепартамент
, по данным газеты, заявил, что не нашел никаких свидетельств в тяжких нарушениях боевиками прав человека.
"Мы также высоко ценим тот факт, что 12-я бригада национальной гвардии Украины прошла проверку правительства США, и никаких доказательств нарушений со стороны бригады "Азов"*, которые могли бы помешать оказанию военной помощи этому подразделению, не было обнаружено. Мы приветствуем это заключение", – сказал Кислица на заседании СБ ООН.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Запрещенная в России террористическая организация.