https://ria.ru/20240615/proval-1953089759.html

"Документ о капитуляции". СМИ сообщили о провале хода Киева против России

"Документ о капитуляции". СМИ сообщили о провале хода Киева против России - РИА Новости, 15.06.2024

"Документ о капитуляции". СМИ сообщили о провале хода Киева против России

Мирное завершение конфликта на Украине по формуле Владимира Зеленского невозможно из-за провалов ВСУ, пишет Al Mayadeen. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:16

2024-06-15T11:16

2024-06-15T14:17

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мирное завершение конфликта на Украине по формуле Владимира Зеленского невозможно из-за провалов ВСУ, пишет Al Mayadeen."Если внимательно посмотреть на "формулу мира", которой придерживается Владимир Зеленский, то окажется, что это не более чем документ о капитуляции России. Он мог быть принят, если бы Украина доминировала на поле боя. В таком случае у нее была бы сильная переговорная позиция, позволяющая ей диктовать свои условия. Но то, что Зеленский настаивает на своей "формуле мира" в разгар поражения ВСУ, заставляет задуматься о том, как киевский режим представляет себе урегулирование конфликта с Россией", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что западная поддержка не помогла украинским силам на поле боя, и предположил, что вскоре союзники Киева признают невозможность победы над Россией и вступят с ней в переговоры.Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240615/nato-1953084359.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, нато, политика