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"Документ о капитуляции". СМИ сообщили о провале хода Киева против России - РИА Новости, 15.06.2024
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11:16 15.06.2024 (обновлено: 14:17 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/proval-1953089759.html
"Документ о капитуляции". СМИ сообщили о провале хода Киева против России
"Документ о капитуляции". СМИ сообщили о провале хода Киева против России - РИА Новости, 15.06.2024
"Документ о капитуляции". СМИ сообщили о провале хода Киева против России
Мирное завершение конфликта на Украине по формуле Владимира Зеленского невозможно из-за провалов ВСУ, пишет Al Mayadeen. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:16
2024-06-15T14:17
в мире
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россия
владимир зеленский
киев
вооруженные силы украины
нато
политика
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мирное завершение конфликта на Украине по формуле Владимира Зеленского невозможно из-за провалов ВСУ, пишет Al Mayadeen."Если внимательно посмотреть на "формулу мира", которой придерживается Владимир Зеленский, то окажется, что это не более чем документ о капитуляции России. Он мог быть принят, если бы Украина доминировала на поле боя. В таком случае у нее была бы сильная переговорная позиция, позволяющая ей диктовать свои условия. Но то, что Зеленский настаивает на своей "формуле мира" в разгар поражения ВСУ, заставляет задуматься о том, как киевский режим представляет себе урегулирование конфликта с Россией", — говорится в материале.Обозреватель также указал, что западная поддержка не помогла украинским силам на поле боя, и предположил, что вскоре союзники Киева признают невозможность победы над Россией и вступят с ней в переговоры.Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240615/nato-1953084359.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, нато, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
"Документ о капитуляции". СМИ сообщили о провале хода Киева против России

Al Mayadeen: мир на Украине по плану Зеленского невозможен из-за провалов ВСУ

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мирное завершение конфликта на Украине по формуле Владимира Зеленского невозможно из-за провалов ВСУ, пишет Al Mayadeen.
«
"Если внимательно посмотреть на "формулу мира", которой придерживается Владимир Зеленский, то окажется, что это не более чем документ о капитуляции России. Он мог быть принят, если бы Украина доминировала на поле боя. В таком случае у нее была бы сильная переговорная позиция, позволяющая ей диктовать свои условия. Но то, что Зеленский настаивает на своей "формуле мира" в разгар поражения ВСУ, заставляет задуматься о том, как киевский режим представляет себе урегулирование конфликта с Россией", — говорится в материале.
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Обозреватель также указал, что западная поддержка не помогла украинским силам на поле боя, и предположил, что вскоре союзники Киева признают невозможность победы над Россией и вступят с ней в переговоры.
Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТОМоскве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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