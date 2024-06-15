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В Туве вынесли приговор виновным в изнасиловании мальчика - РИА Новости, 15.06.2024
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21:53 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/prigovor-1953172340.html
В Туве вынесли приговор виновным в изнасиловании мальчика
В Туве вынесли приговор виновным в изнасиловании мальчика - РИА Новости, 15.06.2024
В Туве вынесли приговор виновным в изнасиловании мальчика
Суд вынес приговор всем виновным в деле об изнасиловании мальчика в Туве, они приговорены к 24 годам лишения свободы суммарно, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:53
2024-06-15T21:53
происшествия
россия
республика тыва
тес-хемский район
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд вынес приговор всем виновным в деле об изнасиловании мальчика в Туве, они приговорены к 24 годам лишения свободы суммарно, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ. "В Республике Тыва трое местных жителей, в том числе несовершеннолетний, признаны виновными в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетнего... Сегодня Кызылским городским судом оглашен приговор, в соответствии с которым двум 19-летним обвиняемым назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев и 8 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 16-летнему - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении. Дело о сексуальном насилии над мальчиком в тувинском селе было направлено в суд в июле 2023 года. Следствием и судом установлено, что в январе 2023 года трое подростков из села О-Шынаа Тес-Хемского района совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении 10-летнего мальчика. Пострадавший ребенок был госпитализирован и проходил лечение в Москве. СК возбудил уголовное дело, его фигуранты были отправлены под домашний арест. Во время предварительного расследования, как отмечали в прокуратуре Тувы, была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении одного и того же несовершеннолетнего потерпевшего.
https://ria.ru/20240607/buryatiya-1951400951.html
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россия
республика тыва
тес-хемский район
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происшествия, россия, республика тыва, тес-хемский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Тес-Хемский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве вынесли приговор виновным в изнасиловании мальчика

Виновных в изнасиловании мальчика в Туве приговорили к 24 годам лишения свободы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд вынес приговор всем виновным в деле об изнасиловании мальчика в Туве, они приговорены к 24 годам лишения свободы суммарно, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ.
Республике Тыва трое местных жителей, в том числе несовершеннолетний, признаны виновными в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетнего... Сегодня Кызылским городским судом оглашен приговор, в соответствии с которым двум 19-летним обвиняемым назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев и 8 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 16-летнему - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
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Дело о сексуальном насилии над мальчиком в тувинском селе было направлено в суд в июле 2023 года.
Следствием и судом установлено, что в январе 2023 года трое подростков из села О-Шынаа Тес-Хемского района совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении 10-летнего мальчика. Пострадавший ребенок был госпитализирован и проходил лечение в Москве. СК возбудил уголовное дело, его фигуранты были отправлены под домашний арест.
Во время предварительного расследования, как отмечали в прокуратуре Тувы, была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении одного и того же несовершеннолетнего потерпевшего.
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