https://ria.ru/20240615/prigovor-1953172340.html

В Туве вынесли приговор виновным в изнасиловании мальчика

В Туве вынесли приговор виновным в изнасиловании мальчика - РИА Новости, 15.06.2024

В Туве вынесли приговор виновным в изнасиловании мальчика

Суд вынес приговор всем виновным в деле об изнасиловании мальчика в Туве, они приговорены к 24 годам лишения свободы суммарно, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T21:53

2024-06-15T21:53

2024-06-15T21:53

происшествия

россия

республика тыва

тес-хемский район

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд вынес приговор всем виновным в деле об изнасиловании мальчика в Туве, они приговорены к 24 годам лишения свободы суммарно, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК РФ. "В Республике Тыва трое местных жителей, в том числе несовершеннолетний, признаны виновными в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетнего... Сегодня Кызылским городским судом оглашен приговор, в соответствии с которым двум 19-летним обвиняемым назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев и 8 лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, 16-летнему - 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении. Дело о сексуальном насилии над мальчиком в тувинском селе было направлено в суд в июле 2023 года. Следствием и судом установлено, что в январе 2023 года трое подростков из села О-Шынаа Тес-Хемского района совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении 10-летнего мальчика. Пострадавший ребенок был госпитализирован и проходил лечение в Москве. СК возбудил уголовное дело, его фигуранты были отправлены под домашний арест. Во время предварительного расследования, как отмечали в прокуратуре Тувы, была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении одного и того же несовершеннолетнего потерпевшего.

https://ria.ru/20240607/buryatiya-1951400951.html

https://ria.ru/20240530/manyak-1949205699.html

россия

республика тыва

тес-хемский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, республика тыва, тес-хемский район, следственный комитет россии (ск рф)