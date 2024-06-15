Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/podrostok-1953155709.html
В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки
В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки - РИА Новости, 15.06.2024
В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки
Спасатели Северной Осетии второй день ищут 14-летнего подростка, которого в пятницу унесло течением реки Терек во время игры с друзьями, сообщает главное... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:21
2024-06-15T19:21
происшествия
россия
терек
моздокский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936670854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03988c820b22539c98e344fceef5661c.jpg
ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Спасатели Северной Осетии второй день ищут 14-летнего подростка, которого в пятницу унесло течением реки Терек во время игры с друзьями, сообщает главное управление МЧС России по республике. "В селе Виноградное Моздокского района в поисках утонувшего 14-летнего подростка спасателями МЧС России был совершен сплав по руслу реки на катамаране. Также продолжается патрулирование берегов реки в пешем порядке пожарными Моздокского пожарно-спасательного гарнизона, спасателями Северо-Осетинского ПСО МЧС России, а также добровольцами", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, в пятницу в селе Виноградное Моздокского района ребята играли у реки Терек, "когда один из мальчиков соскользнул в воду и его стало уносить течением". Второй мальчик пытался помочь другу, но не смог. Отмечается, что в поисково-спасательной операции задействованы 23 специалиста МЧС России и 2 единицы техники.
https://ria.ru/20240605/kriminal-1950559508.html
россия
терек
моздокский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936670854_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8cb946ee06752742629fb69dc2b9f377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, терек, моздокский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Терек, Моздокский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки

В Северной Осетии второй день ищут подростка, которого унесло течением реки

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСпасатели поисково-спасательной службы на водных объектах
Спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Спасатели Северной Осетии второй день ищут 14-летнего подростка, которого в пятницу унесло течением реки Терек во время игры с друзьями, сообщает главное управление МЧС России по республике.
«
"В селе Виноградное Моздокского района в поисках утонувшего 14-летнего подростка спасателями МЧС России был совершен сплав по руслу реки на катамаране. Также продолжается патрулирование берегов реки в пешем порядке пожарными Моздокского пожарно-спасательного гарнизона, спасателями Северо-Осетинского ПСО МЧС России, а также добровольцами", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, в пятницу в селе Виноградное Моздокского района ребята играли у реки Терек, "когда один из мальчиков соскользнул в воду и его стало уносить течением". Второй мальчик пытался помочь другу, но не смог.
Отмечается, что в поисково-спасательной операции задействованы 23 специалиста МЧС России и 2 единицы техники.
Место происшествия, где студенты из Индии утонули в Новгороде. 5 июня 2024
В Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии, сообщил источник
5 июня, 08:34
 
ПроисшествияРоссияТерекМоздокский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала