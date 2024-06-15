https://ria.ru/20240615/podrostok-1953155709.html

В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки

В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки - РИА Новости, 15.06.2024

В Северной Осетии ищут подростка, которого унесло течением реки

Спасатели Северной Осетии второй день ищут 14-летнего подростка, которого в пятницу унесло течением реки Терек во время игры с друзьями, сообщает главное... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:21

2024-06-15T19:21

2024-06-15T19:21

происшествия

россия

терек

моздокский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Спасатели Северной Осетии второй день ищут 14-летнего подростка, которого в пятницу унесло течением реки Терек во время игры с друзьями, сообщает главное управление МЧС России по республике. "В селе Виноградное Моздокского района в поисках утонувшего 14-летнего подростка спасателями МЧС России был совершен сплав по руслу реки на катамаране. Также продолжается патрулирование берегов реки в пешем порядке пожарными Моздокского пожарно-спасательного гарнизона, спасателями Северо-Осетинского ПСО МЧС России, а также добровольцами", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, в пятницу в селе Виноградное Моздокского района ребята играли у реки Терек, "когда один из мальчиков соскользнул в воду и его стало уносить течением". Второй мальчик пытался помочь другу, но не смог. Отмечается, что в поисково-спасательной операции задействованы 23 специалиста МЧС России и 2 единицы техники.

https://ria.ru/20240605/kriminal-1950559508.html

россия

терек

моздокский район

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происшествия, россия, терек, моздокский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)