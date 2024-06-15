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"Киев боится". Стало известно о зловещем плане Украины против России - РИА Новости, 15.06.2024
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13:30 15.06.2024 (обновлено: 14:12 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/plan-1953106518.html
"Киев боится". Стало известно о зловещем плане Украины против России
"Киев боится". Стало известно о зловещем плане Украины против России - РИА Новости, 15.06.2024
"Киев боится". Стало известно о зловещем плане Украины против России
Киев нацелился на российских журналистов, чтобы скрыть правду о конфликте, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:30
2024-06-15T14:12
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киев нацелился на российских журналистов, чтобы скрыть правду о конфликте, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Цель Украины, похоже, состоит в том, чтобы просто посеять ужас и скрыть правду. Российских журналистов убивают, чтобы посеять страх среди простых людей, а пророссийских иностранных корреспондентов преследуют, чтобы не дать им рассказать западному обществу правду о конфликте. Киев боится, что его ложь будет разоблачена, поскольку это повлияет на мнение западных налогоплательщиков, а значит, и на поддержку поставок оружия", — указал Лейрос.Как подчеркнул обозреватель, журналисты стали одной из главных целей украинского правительства."Киев действительно намерен уничтожить как можно больше журналистов. Не имея возможности противостоять российским военным, украинское руководство выбирает в качестве мишеней всевозможных гражданских лиц, уделяя особое внимание представителям прессы", — написал эксперт.В четверг военный корреспондент Алексей Ивлиев вместе с оператором НТВ Валерием Кожиным и офицером сопровождения попал под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. Врачи несколько часов боролись за жизнь Кожина, но его ранения оказались не совместимы с жизнью.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на это происшествие, заявил, что все обстоятельства гибели российского журналиста установит следствие, но, возможно, это был преднамеренный обстрел российских СМИ.
https://ria.ru/20240615/proval-1953089759.html
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, россия, брикс, нтв (телеканал), политика, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Россия, БРИКС, НТВ (телеканал), Политика, Вооруженные силы Украины
"Киев боится". Стало известно о зловещем плане Украины против России

InfoBRICS: Киев нацелился на российских журналистов, чтобы скрыть правду

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные принимают участие в учениях в Великобритании
Украинские военные принимают участие в учениях в Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные принимают участие в учениях в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Киев нацелился на российских журналистов, чтобы скрыть правду о конфликте, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«
"Цель Украины, похоже, состоит в том, чтобы просто посеять ужас и скрыть правду. Российских журналистов убивают, чтобы посеять страх среди простых людей, а пророссийских иностранных корреспондентов преследуют, чтобы не дать им рассказать западному обществу правду о конфликте. Киев боится, что его ложь будет разоблачена, поскольку это повлияет на мнение западных налогоплательщиков, а значит, и на поддержку поставок оружия", — указал Лейрос.
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Как подчеркнул обозреватель, журналисты стали одной из главных целей украинского правительства.
«
"Киев действительно намерен уничтожить как можно больше журналистов. Не имея возможности противостоять российским военным, украинское руководство выбирает в качестве мишеней всевозможных гражданских лиц, уделяя особое внимание представителям прессы", — написал эксперт.
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В четверг военный корреспондент Алексей Ивлиев вместе с оператором НТВ Валерием Кожиным и офицером сопровождения попал под обстрел в Никитовском районе Горловки во время подготовки репортажа. Врачи несколько часов боролись за жизнь Кожина, но его ранения оказались не совместимы с жизнью.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя отсутствие реакции Запада на это происшествие, заявил, что все обстоятельства гибели российского журналиста установит следствие, но, возможно, это был преднамеренный обстрел российских СМИ.
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