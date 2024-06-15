Песков заявил, что не знал, с какими тезисами выступит Путин в МИД
Песков признался, что не знал, с какими тезисами выступит Путин на встрече в МИД
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не знал, с какими тезисами выступит глава российского государства Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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"Я не знал", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, знали ли хоть кто-то, что президент выступит с такими тезисами, кадры опубликованы в Telegram-канале Зарубина.
На вопрос, знали ли другие, Песков напомнил, что он пресс-секретарь одного человека.
В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины