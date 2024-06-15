https://ria.ru/20240615/pes-1953179084.html
Пес Байдена покусал еще одного агента Секретной службы
Пес Байдена покусал еще одного агента Секретной службы - РИА Новости, 15.06.2024
Пес Байдена покусал еще одного агента Секретной службы
Пес президента США Джо Байдена, овчарка по кличке "Коммандер", в сентябре 2023 года покусал еще одного агента Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T23:16
2024-06-15T23:16
2024-06-15T23:16
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пес президента США Джо Байдена, овчарка по кличке "Коммандер", в сентябре 2023 года покусал еще одного агента Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи американского лидера, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении отправленное сотрудником электронное письмо. Коммандер попал к Байденам еще щенком в декабре 2021 года, а агрессивность стал демонстрировать с октября 2022 года, после чего его в октябре 2023 года выслали из Белого дома. В феврале телеканал CNN сообщал, что Коммандер не менее 24 раз нападал на сотрудников Секретной службы. Как пишет ABC News, 12 сентября 2023 года Байден выгуливал собаку в саду Жаклин Кеннеди, расположенном у Белого дома, когда к нему подошел агент Секретной службы. "Когда я начал подходить к нему (президенту - ред.), чтобы узнать, не нужна ли ему помощь, Коммандер пробежал у него между ног и укусил меня за левую руку через переднюю часть пиджака. Я отдернул руку и закричал "нет", - приводит телеканал слова неназванного сотрудника службы. По его словам, после того, как он повернулся, чтобы закрыть дверь, пес снова прыгнул на него и укусил эту же руку во второй раз. Отмечается, что кожа сотрудника не была повреждена, однако следы от укусов остались на пиджаке. Телеканал CNN ранее сообщал, что Байдены "ужасно" себя чувствовали из-за поведения питомца. "У них буквально разбито сердце. Они извинялись перед всеми, кого он покусал, некоторым отправляли цветы... Они очень старательно работали над ним, но им пришлось отправить его жить с другими членами семьи", - сказал источник телеканала. Для Байденов прощаться с собакой из-за ее кусачести не впервой. В 2021 году по той же причине из Белого дома увезли овчарку Мэйджор, которая не справилась с адаптацией к жизни в присутствии посторонних и периодически кусала охранников. Собаку увезли тогда в Делавэр на перевоспитание, а сейчас она живет у друзей Байденов.
https://ria.ru/20230927/pes-1898854038.html
https://ria.ru/20240221/bayden-1928855480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, делавэр, джо байден, жаклин кеннеди
В мире, США, Делавэр, Джо Байден, Жаклин Кеннеди
Пес Байдена покусал еще одного агента Секретной службы
ABC News: пес Байдена в 2023 году покусал еще одного агента Секретной службы
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Пес президента США Джо Байдена, овчарка по кличке "Коммандер", в сентябре 2023 года покусал еще одного агента Секретной службы, отвечающей за безопасность семьи американского лидера, сообщает телеканал ABC News
со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении отправленное сотрудником электронное письмо.
Коммандер попал к Байденам еще щенком в декабре 2021 года, а агрессивность стал демонстрировать с октября 2022 года, после чего его в октябре 2023 года выслали из Белого дома. В феврале телеканал CNN сообщал, что Коммандер не менее 24 раз нападал на сотрудников Секретной службы. Как пишет ABC News, 12 сентября 2023 года Байден выгуливал собаку в саду Жаклин Кеннеди, расположенном у Белого дома, когда к нему подошел агент Секретной службы.
"Когда я начал подходить к нему (президенту - ред.), чтобы узнать, не нужна ли ему помощь, Коммандер пробежал у него между ног и укусил меня за левую руку через переднюю часть пиджака. Я отдернул руку и закричал "нет", - приводит телеканал слова неназванного сотрудника службы. По его словам, после того, как он повернулся, чтобы закрыть дверь, пес снова прыгнул на него и укусил эту же руку во второй раз.
Отмечается, что кожа сотрудника не была повреждена, однако следы от укусов остались на пиджаке.
Телеканал CNN ранее сообщал, что Байдены "ужасно" себя чувствовали из-за поведения питомца. "У них буквально разбито сердце. Они извинялись перед всеми, кого он покусал, некоторым отправляли цветы... Они очень старательно работали над ним, но им пришлось отправить его жить с другими членами семьи", - сказал источник телеканала.
Для Байденов прощаться с собакой из-за ее кусачести не впервой. В 2021 году по той же причине из Белого дома увезли овчарку Мэйджор, которая не справилась с адаптацией к жизни в присутствии посторонних и периодически кусала охранников. Собаку увезли тогда в Делавэр на перевоспитание, а сейчас она живет у друзей Байденов.