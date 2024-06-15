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На Украине бытовые потребители электроэнергии не смогут избегать отключений - РИА Новости, 15.06.2024
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16:06 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/otklyucheniya-1953127233.html
На Украине бытовые потребители электроэнергии не смогут избегать отключений
На Украине бытовые потребители электроэнергии не смогут избегать отключений - РИА Новости, 15.06.2024
На Украине бытовые потребители электроэнергии не смогут избегать отключений
Государственная инспекция энергетического надзора Украины в рамках инвентаризации отключит от линий энергоснабжения критических объектов всех бытовых... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:06
2024-06-15T16:06
в мире
жкх
украина
герман галущенко
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Государственная инспекция энергетического надзора Украины в рамках инвентаризации отключит от линий энергоснабжения критических объектов всех бытовых потребителей, сообщил глава ведомства Руслан Слободян. "От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов", – приводит слова Слободяна украинский телеканал ТСН.По его словам, это поспособствует разгрузке линий электропередачи. Слободян добавил, что потребителей, которых отключат от линий энергоснабжения критической инфраструктуры, могут присоединить к другим линиям и соответственно будут применять графики почасовых отключений. Чиновник подчеркнул, что в городах, где большое скопление объектов критической инфраструктуры, больше всего отключений припадает именно на бытовых потребителей. В сою очередь, как пишет украинское издание "Страна", потребителей, которые получают электроэнергию от линий, питающих критическую инфраструктуру, не отключают от света в отличие от других бытовых абонентов. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953051471.html
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в мире, жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго
В мире, ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго
На Украине бытовые потребители электроэнергии не смогут избегать отключений

На Украине бытовых потребителей отключат от линий, питающих критические объекты

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Государственная инспекция энергетического надзора Украины в рамках инвентаризации отключит от линий энергоснабжения критических объектов всех бытовых потребителей, сообщил глава ведомства Руслан Слободян.
"От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов", – приводит слова Слободяна украинский телеканал ТСН.
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По его словам, это поспособствует разгрузке линий электропередачи. Слободян добавил, что потребителей, которых отключат от линий энергоснабжения критической инфраструктуры, могут присоединить к другим линиям и соответственно будут применять графики почасовых отключений. Чиновник подчеркнул, что в городах, где большое скопление объектов критической инфраструктуры, больше всего отключений припадает именно на бытовых потребителей.
В сою очередь, как пишет украинское издание "Страна", потребителей, которые получают электроэнергию от линий, питающих критическую инфраструктуру, не отключают от света в отличие от других бытовых абонентов.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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