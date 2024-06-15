https://ria.ru/20240615/otklyucheniya-1953127233.html

На Украине бытовые потребители электроэнергии не смогут избегать отключений

На Украине бытовые потребители электроэнергии не смогут избегать отключений - РИА Новости, 15.06.2024

На Украине бытовые потребители электроэнергии не смогут избегать отключений

Государственная инспекция энергетического надзора Украины в рамках инвентаризации отключит от линий энергоснабжения критических объектов всех бытовых... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:06

2024-06-15T16:06

2024-06-15T16:06

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герман галущенко

укрэнерго

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Государственная инспекция энергетического надзора Украины в рамках инвентаризации отключит от линий энергоснабжения критических объектов всех бытовых потребителей, сообщил глава ведомства Руслан Слободян. "От линий, питающих критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов", – приводит слова Слободяна украинский телеканал ТСН.По его словам, это поспособствует разгрузке линий электропередачи. Слободян добавил, что потребителей, которых отключат от линий энергоснабжения критической инфраструктуры, могут присоединить к другим линиям и соответственно будут применять графики почасовых отключений. Чиновник подчеркнул, что в городах, где большое скопление объектов критической инфраструктуры, больше всего отключений припадает именно на бытовых потребителей. В сою очередь, как пишет украинское издание "Страна", потребителей, которые получают электроэнергию от линий, питающих критическую инфраструктуру, не отключают от света в отличие от других бытовых абонентов. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953051471.html

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949977952.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго