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Туристы назвали лучшие места для отдыха с детьми - РИА Новости, 15.06.2024
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Туризм
 
04:34 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/otdykh-1952905271.html
Туристы назвали лучшие места для отдыха с детьми
Туристы назвали лучшие места для отдыха с детьми - РИА Новости, 15.06.2024
Туристы назвали лучшие места для отдыха с детьми
Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как и где обычно отдыхают летом с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T04:34
2024-06-15T04:34
туризм
отдых в россии
россия
сочи
геленджик
новости - туризм
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как и где обычно отдыхают летом с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1225 пользователей и выяснили, что семейные поездки на лето запланировали 73 процента из них. Причем у 58 процентов предусмотрен длительный отпуск – более недели. Остальные намерены провести в путешествии максимум семь дней.Чаще всего семьи выбирают спокойных отдых на пляже или у бассейна — такой вариант отметили 67 процентов респондентов. Остальные – поклонники активного времяпровождения: они отправляются с детьми в походы, катаются на велосипедах.Половина – 51 процент – предпочитают для семейного отдыха Россию. Лучшими местами путешественники назвали Сочи (35 процентов голосов), Геленджик (16 процентов) и Анапу (12 процентов). Из зарубежных направлений лидируют Анталья (31 процент), Пицунда (26 процентов) и Сиде (18 процентов).До 100 тысяч рублей на поездку готовы потратить 54 процента туристов, остальные располагают большей суммой.Планируют летний досуг заранее 52 процента опрошенных, остальные предпочитают импровизировать на месте.Три четверти туристов останавливаются в отеле. Остальные предпочитают апартаменты — вероятно, в том числе и из-за возможность готовить еду самостоятельно.
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отдых в россии, россия, сочи, геленджик, новости - туризм
Туризм, отдых в России, Россия, Сочи, Геленджик, Новости - Туризм
Туристы назвали лучшие места для отдыха с детьми

Эксперты: россияне с детьми предпочитают отдыхать в Сочи и Анталье

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как и где обычно отдыхают летом с детьми, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1225 пользователей и выяснили, что семейные поездки на лето запланировали 73 процента из них. Причем у 58 процентов предусмотрен длительный отпуск – более недели. Остальные намерены провести в путешествии максимум семь дней.
Чаще всего семьи выбирают спокойных отдых на пляже или у бассейна — такой вариант отметили 67 процентов респондентов. Остальные – поклонники активного времяпровождения: они отправляются с детьми в походы, катаются на велосипедах.
Половина – 51 процент – предпочитают для семейного отдыха Россию. Лучшими местами путешественники назвали Сочи (35 процентов голосов), Геленджик (16 процентов) и Анапу (12 процентов). Из зарубежных направлений лидируют Анталья (31 процент), Пицунда (26 процентов) и Сиде (18 процентов).
До 100 тысяч рублей на поездку готовы потратить 54 процента туристов, остальные располагают большей суммой.
Планируют летний досуг заранее 52 процента опрошенных, остальные предпочитают импровизировать на месте.
Три четверти туристов останавливаются в отеле. Остальные предпочитают апартаменты — вероятно, в том числе и из-за возможность готовить еду самостоятельно.
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