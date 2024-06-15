https://ria.ru/20240615/otdykh-1952905271.html

Туристы назвали лучшие места для отдыха с детьми

Туристы назвали лучшие места для отдыха с детьми - РИА Новости, 15.06.2024

Туристы назвали лучшие места для отдыха с детьми

Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как и где обычно отдыхают летом с детьми, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T04:34

2024-06-15T04:34

2024-06-15T04:34

туризм

отдых в россии

россия

сочи

геленджик

новости - туризм

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Самостоятельные туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как и где обычно отдыхают летом с детьми, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1225 пользователей и выяснили, что семейные поездки на лето запланировали 73 процента из них. Причем у 58 процентов предусмотрен длительный отпуск – более недели. Остальные намерены провести в путешествии максимум семь дней.Чаще всего семьи выбирают спокойных отдых на пляже или у бассейна — такой вариант отметили 67 процентов респондентов. Остальные – поклонники активного времяпровождения: они отправляются с детьми в походы, катаются на велосипедах.Половина – 51 процент – предпочитают для семейного отдыха Россию. Лучшими местами путешественники назвали Сочи (35 процентов голосов), Геленджик (16 процентов) и Анапу (12 процентов). Из зарубежных направлений лидируют Анталья (31 процент), Пицунда (26 процентов) и Сиде (18 процентов).До 100 тысяч рублей на поездку готовы потратить 54 процента туристов, остальные располагают большей суммой.Планируют летний досуг заранее 52 процента опрошенных, остальные предпочитают импровизировать на месте.Три четверти туристов останавливаются в отеле. Остальные предпочитают апартаменты — вероятно, в том числе и из-за возможность готовить еду самостоятельно.

https://ria.ru/20240505/kaspiy-1943654817.html

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сочи

геленджик

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

отдых в россии, россия, сочи, геленджик, новости - туризм