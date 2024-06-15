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Опрос показал, сколько американцев не поддерживают ни Трампа, ни Байдена - РИА Новости, 15.06.2024
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16:22 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/opros-1953129233.html
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают ни Трампа, ни Байдена
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают ни Трампа, ни Байдена - РИА Новости, 15.06.2024
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают ни Трампа, ни Байдена
Четверть американцев не хотели бы поддерживать на предстоящих выборах ни экс-президента США Дональда Трампа, ни действующего главу государства Джо Байдена,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:22
2024-06-15T16:22
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
хиллари клинтон
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Четверть американцев не хотели бы поддерживать на предстоящих выборах ни экс-президента США Дональда Трампа, ни действующего главу государства Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса американского исследовательского центра Pew Research Center. Согласно опросу, 25% опрошенных американцев отрицательно относятся как к Байдену, так и к Трампу. Лишь 3% относятся сразу к обоим благосклонно. При этом чуть более трети американцев (36%) положительно относятся к Трампу, не одобряя Байдена, почти столько же (34%), напротив, одобряют кандидатуру Байдена и отрицательно относятся к Трампу. Отмечается, что предыдущий пик негативного отношения американцев сразу к обоим основным кандидатам в президенты был в 2016 году, когда 20% опрошенных выразили неблагоприятное мнение как о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон, так и о Трампе. Опрос проводился с 13 по 19 мая 2024 года среди 8638 взрослых американцев. Статистическая погрешность не указана. Ранее со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News, сообщалось, что меньше трети готовых поддержать Байдена на предстоящих выборах собираются отдать свой голос за него, потому что он им нравится, остальные намерены голосовать за него только для того, чтобы предотвратить возвращение в Белый дом Трампа. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий. При этом почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240615/tramp-1953059233.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, хиллари клинтон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, сколько американцев не поддерживают ни Трампа, ни Байдена

Опрос: четверть американцев не хотели бы поддерживать ни Трампа, ни Байдена

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛюди возле Монумента Вашингтона в США
Люди возле Монумента Вашингтона в США - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Четверть американцев не хотели бы поддерживать на предстоящих выборах ни экс-президента США Дональда Трампа, ни действующего главу государства Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса американского исследовательского центра Pew Research Center.
Согласно опросу, 25% опрошенных американцев отрицательно относятся как к Байдену, так и к Трампу. Лишь 3% относятся сразу к обоим благосклонно. При этом чуть более трети американцев (36%) положительно относятся к Трампу, не одобряя Байдена, почти столько же (34%), напротив, одобряют кандидатуру Байдена и отрицательно относятся к Трампу.
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Отмечается, что предыдущий пик негативного отношения американцев сразу к обоим основным кандидатам в президенты был в 2016 году, когда 20% опрошенных выразили неблагоприятное мнение как о бывшем госсекретаре США Хиллари Клинтон, так и о Трампе.
Опрос проводился с 13 по 19 мая 2024 года среди 8638 взрослых американцев. Статистическая погрешность не указана.
Ранее со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News, сообщалось, что меньше трети готовых поддержать Байдена на предстоящих выборах собираются отдать свой голос за него, потому что он им нравится, остальные намерены голосовать за него только для того, чтобы предотвратить возвращение в Белый дом Трампа.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий. При этом почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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