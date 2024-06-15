https://ria.ru/20240615/opasnost-1953174635.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 15.06.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T22:26
2024-06-15T22:26
2024-06-15T22:26
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 21.42 мск. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменили