https://ria.ru/20240615/opasnost-1953174635.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 15.06.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:26

2024-06-15T22:26

2024-06-15T22:26

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 21.42 мск. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

белгород

белгородский район

украина

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина