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При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 15.06.2024 (обновлено: 12:26 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/obstrel-1953096729.html
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 15.06.2024
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в Шебекинском городском округе Белгородской области после атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:17
2024-06-15T12:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Шебекинском городском округе Белгородской области после атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекинский городской округ в очередной раз подвергся атаке со стороны ВСУ. В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом", - написал он.Гладков уточнил, что мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями доставлен в больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медпомощи в Шебекинской ЦРБ переводится бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода."Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В поселке также повреждена линия электропередачи - на одной из улиц отсутствует электроэнергия", - добавил Гладков.Глава региона отметил, что в городе Шебекино после атаки дрона-камикадзе пострадавших нет, в результате взрыва рядом с частным домовладением осколками поврежден легковой автомобиль и остекление в гараже. Оперативные службы работают на местах.
https://ria.ru/20240615/ataka-1953097366.html
https://ria.ru/20240614/gladkov-1952907828.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

При обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Шебекинском городском округе Белгородской области после атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Шебекинский городской округ в очередной раз подвергся атаке со стороны ВСУ. В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом", - написал он.
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Гладков уточнил, что мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями доставлен в больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медпомощи в Шебекинской ЦРБ переводится бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В поселке также повреждена линия электропередачи - на одной из улиц отсутствует электроэнергия", - добавил Гладков.
Глава региона отметил, что в городе Шебекино после атаки дрона-камикадзе пострадавших нет, в результате взрыва рядом с частным домовладением осколками поврежден легковой автомобиль и остекление в гараже. Оперативные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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