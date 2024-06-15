https://ria.ru/20240615/obstrel-1953096729.html

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 15.06.2024

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в Шебекинском городском округе Белгородской области после атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:17

2024-06-15T12:17

2024-06-15T12:26

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в Шебекинском городском округе Белгородской области после атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Шебекинский городской округ в очередной раз подвергся атаке со стороны ВСУ. В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом", - написал он.Гладков уточнил, что мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями доставлен в больницу. Второй мужчина с осколочными ранениями спины и кисти после оказанной медпомощи в Шебекинской ЦРБ переводится бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода."Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В поселке также повреждена линия электропередачи - на одной из улиц отсутствует электроэнергия", - добавил Гладков.Глава региона отметил, что в городе Шебекино после атаки дрона-камикадзе пострадавших нет, в результате взрыва рядом с частным домовладением осколками поврежден легковой автомобиль и остекление в гараже. Оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240615/ataka-1953097366.html

https://ria.ru/20240614/gladkov-1952907828.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия