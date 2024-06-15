https://ria.ru/20240615/obstrel-1953095825.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли двое пожилых людей

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли двое пожилых людей - РИА Новости, 15.06.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли двое пожилых людей

Двое пожилых людей погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:10

2024-06-15T12:10

2024-06-15T15:29

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Двое пожилых людей погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района во дворе дома по улице Июльской погибли двое пожилых людей – мужчина и женщина. Анкетные данные погибших уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале. Сосед погибших мужчины и женщины рассказал корреспонденту РИА Новости, что в момент удара семейная пара находилась на пороге дома, занимаясь хозяйством."Около 10 часов утра произошел сильный взрыв, слышно было рядом, вышли на улицу... калитка была открыта, ее волной отбило, собаки лаяли - лай такой перепуганный, когда зашли, вот они хозяева, муж и жена, лежат, перебирали щавель с огорода", - сказал очевидец.Как передает корреспондент РИА Новости с места события, снаряд попал в огород частного дома. Осколки разрушили хозяйственною постройку в непосредственной близости от взрыва, а также нанесли значительные повреждения жилому дому - во многих местах крупными осколками насквозь пробило стену, выбиты стекла и рамы. На место трагедии приехала мать погибшей женщины.Местный житель Виктор сообщил, что ВСУ наносит удары по жилым кварталам Донецка с населенных пунктов Курахово и Красногоровка, а Петровский район Донецка украинские войска обстреливают круглосуточно."Всю ночь, начинается вечер - и до утра, утром часов в 10-11 передышка - часика 3-4, и опять начинается", - с досадой говорит он.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало об обстрелах Петровского района Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html

https://ria.ru/20240615/ugroza-1953118843.html

https://ria.ru/20240615/spetsoperatsiya-1953088117.html

петровский район

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донецкая народная республика

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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины