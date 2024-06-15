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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли двое пожилых людей - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 15.06.2024 (обновлено: 15:29 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/obstrel-1953095825.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли двое пожилых людей
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли двое пожилых людей - РИА Новости, 15.06.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли двое пожилых людей
Двое пожилых людей погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:10
2024-06-15T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Двое пожилых людей погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района во дворе дома по улице Июльской погибли двое пожилых людей – мужчина и женщина. Анкетные данные погибших уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале. Сосед погибших мужчины и женщины рассказал корреспонденту РИА Новости, что в момент удара семейная пара находилась на пороге дома, занимаясь хозяйством."Около 10 часов утра произошел сильный взрыв, слышно было рядом, вышли на улицу... калитка была открыта, ее волной отбило, собаки лаяли - лай такой перепуганный, когда зашли, вот они хозяева, муж и жена, лежат, перебирали щавель с огорода", - сказал очевидец.Как передает корреспондент РИА Новости с места события, снаряд попал в огород частного дома. Осколки разрушили хозяйственною постройку в непосредственной близости от взрыва, а также нанесли значительные повреждения жилому дому - во многих местах крупными осколками насквозь пробило стену, выбиты стекла и рамы. На место трагедии приехала мать погибшей женщины.Местный житель Виктор сообщил, что ВСУ наносит удары по жилым кварталам Донецка с населенных пунктов Курахово и Красногоровка, а Петровский район Донецка украинские войска обстреливают круглосуточно."Всю ночь, начинается вечер - и до утра, утром часов в 10-11 передышка - часика 3-4, и опять начинается", - с досадой говорит он.Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало об обстрелах Петровского района Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
https://ria.ru/20240615/ugroza-1953118843.html
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петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли двое пожилых людей

При обстреле со стороны ВСУ Петровского района ДНР погибли двое пожилых людей

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Двое пожилых людей погибли в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
«
"По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района во дворе дома по улице Июльской погибли двое пожилых людей – мужчина и женщина. Анкетные данные погибших уточняются", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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Сосед погибших мужчины и женщины рассказал корреспонденту РИА Новости, что в момент удара семейная пара находилась на пороге дома, занимаясь хозяйством.
«
"Около 10 часов утра произошел сильный взрыв, слышно было рядом, вышли на улицу... калитка была открыта, ее волной отбило, собаки лаяли - лай такой перепуганный, когда зашли, вот они хозяева, муж и жена, лежат, перебирали щавель с огорода", - сказал очевидец.
Как передает корреспондент РИА Новости с места события, снаряд попал в огород частного дома. Осколки разрушили хозяйственною постройку в непосредственной близости от взрыва, а также нанесли значительные повреждения жилому дому - во многих местах крупными осколками насквозь пробило стену, выбиты стекла и рамы. На место трагедии приехала мать погибшей женщины.
Местный житель Виктор сообщил, что ВСУ наносит удары по жилым кварталам Донецка с населенных пунктов Курахово и Красногоровка, а Петровский район Донецка украинские войска обстреливают круглосуточно.
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«
"Всю ночь, начинается вечер - и до утра, утром часов в 10-11 передышка - часика 3-4, и опять начинается", - с досадой говорит он.
Ранее в субботу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало об обстрелах Петровского района Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
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