https://ria.ru/20240615/nhk-1953113974.html

В Токио 11 человек госпитализировали из-за жары

В Токио 11 человек госпитализировали из-за жары - РИА Новости, 15.06.2024

В Токио 11 человек госпитализировали из-за жары

Из-за жаркой погоды и высокой влажности в Токио с подозрением на тепловой удар госпитализированы 11 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные пожарной РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:34

2024-06-15T14:34

2024-06-15T14:34

в мире

токио

ниигата (город)

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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Из-за жаркой погоды и высокой влажности в Токио с подозрением на тепловой удар госпитализированы 11 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные пожарной охраны столицы. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще четыре человека в состоянии средней тяжести. В Токио столбик термометра вплотную приблизился к 30 градусам – 29,9 градусов. В префектуре Ниигата в субботу было еще жарче – 35,4 градуса, в Нагано и Фукуи 35, в Осаке, Фукуоке, Нагое 30 градусов. Как ожидается, жара продлится и в воскресенье.

https://ria.ru/20240609/pogoda-1951765789.html

токио

ниигата (город)

нагано (город)

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в мире, токио, ниигата (город), нагано (город)