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В Токио 11 человек госпитализировали из-за жары - РИА Новости, 15.06.2024
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14:34 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/nhk-1953113974.html
В Токио 11 человек госпитализировали из-за жары
В Токио 11 человек госпитализировали из-за жары - РИА Новости, 15.06.2024
В Токио 11 человек госпитализировали из-за жары
Из-за жаркой погоды и высокой влажности в Токио с подозрением на тепловой удар госпитализированы 11 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные пожарной РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:34
2024-06-15T14:34
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Из-за жаркой погоды и высокой влажности в Токио с подозрением на тепловой удар госпитализированы 11 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные пожарной охраны столицы. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще четыре человека в состоянии средней тяжести. В Токио столбик термометра вплотную приблизился к 30 градусам – 29,9 градусов. В префектуре Ниигата в субботу было еще жарче – 35,4 градуса, в Нагано и Фукуи 35, в Осаке, Фукуоке, Нагое 30 градусов. Как ожидается, жара продлится и в воскресенье.
https://ria.ru/20240609/pogoda-1951765789.html
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в мире, токио, ниигата (город), нагано (город)
В мире, Токио, Ниигата (город), Нагано (город)
В Токио 11 человек госпитализировали из-за жары

В Токио 11 человек госпитализировали с подозрением на тепловой удар из-за жары

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Токио
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 15 июн – РИА Новости. Из-за жаркой погоды и высокой влажности в Токио с подозрением на тепловой удар госпитализированы 11 человек, сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные пожарной охраны столицы.
Один человек находится в тяжелом состоянии, еще четыре человека в состоянии средней тяжести.
В Токио столбик термометра вплотную приблизился к 30 градусам – 29,9 градусов. В префектуре Ниигата в субботу было еще жарче – 35,4 градуса, в Нагано и Фукуи 35, в Осаке, Фукуоке, Нагое 30 градусов.
Как ожидается, жара продлится и в воскресенье.
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