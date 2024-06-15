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Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024
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10:26 15.06.2024 (обновлено: 15:23 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/nato-1953084359.html
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина
Североатлантический альянс отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, поскольку желает войны с Россией, написал лидер французской... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:26
2024-06-15T15:23
в мире
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украина
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, поскольку желает войны с Россией, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Просто безумие! НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством (мирные переговоры и прекращение огня, если Украина откажется от присоединения к альянсу). Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. &lt;…&gt; Они хотят войны!" — пожаловался политик.Филиппо также призвал к миру и выходу Франции из НАТО.Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240615/forbes-1953077174.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, флориан филиппо, франция, патриот, нато, политика
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Франция, Патриот, НАТО, Политика
Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина

Филиппо: НАТО отказалась от условий мира России, поскольку желает с ней воевать

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин на встрече с руководством МИД
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, поскольку желает войны с Россией, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
«
"Просто безумие! НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством (мирные переговоры и прекращение огня, если Украина откажется от присоединения к альянсу). Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. <…> Они хотят войны!" — пожаловался политик.
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Филиппо также призвал к миру и выходу Франции из НАТО.
Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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