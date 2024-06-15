https://ria.ru/20240615/nato-1953084359.html

Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина

Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина - РИА Новости, 15.06.2024

Во Франции раскрыли, почему НАТО отказалась от мирного предложения Путина

Североатлантический альянс отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, поскольку желает войны с Россией, написал лидер французской... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:26

2024-06-15T10:26

2024-06-15T15:23

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, поскольку желает войны с Россией, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Просто безумие! НАТО объявила, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством (мирные переговоры и прекращение огня, если Украина откажется от присоединения к альянсу). Хуже то, что в организации угрожают и заявляют о том, что у них несколько сотен тысяч солдат в состоянии высокой степени готовности. <…> Они хотят войны!" — пожаловался политик.Филиппо также призвал к миру и выходу Франции из НАТО.Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240615/forbes-1953077174.html

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