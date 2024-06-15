https://ria.ru/20240615/moskva-1953094544.html

Стало известно, какие виды транспорта выпускаются в ОЭЗ "Технополис Москва"

Стало известно, какие виды транспорта выпускаются в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 15.06.2024

Стало известно, какие виды транспорта выпускаются в ОЭЗ "Технополис Москва"

В столичный кластер электромобилестроения входит более 30 компаний ОЭЗ "Технополис Москва", 20 из них – со статусом резидента, выпуск продукции активно... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:03

2024-06-15T12:03

2024-06-15T12:05

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

максим ликсутов

сергей собянин

владислав овчинский

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В столичный кластер электромобилестроения входит более 30 компаний ОЭЗ "Технополис Москва", 20 из них – со статусом резидента, выпуск продукции активно наращивают производители автоэлектроники, электромобилей, новых материалов, аддитивных технологий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Всего же московский кластер электромобилестроения объединяет более 60 научно-исследовательских организаций и ведущих производителей электромобилей, электрогрузовиков и электробусов. Он был создан в конце 2022 года для развития отрасли, сегодня здесь уже активно создаются новые технологии и высокотехнологичные решения."По задаче мэра Сергея Собянина Москва становится одним из центров развития и разработки электротранспорта. По итогам первого квартала 2024 года резиденты ОЭЗ столицы, которые входят в кластер электромобилестроения, инвестировали в свои проекты и производство 1,7 миллиарда рублей. Это почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го", - приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По словам вице-мэра, в марте 2024 года резидент площадки "Микрон" открыл две крупные производственные линии. Одна из них связана со сборкой микросхем в пластиковых корпусах и будет выпускать более 40 видов различных изделий, в том числе для автомобильной электроники.В частности, речь идет о микросхемах управления питанием. Мощность данной линии составляет 18 миллионов изделий ежегодно. При этом предприятие уже свыше 15 лет производит и поставляет микроэлектронику для автомобильной промышленности.Отмечается, что в прошлом году на площадке "Печатники" открыли производство электрогрузомобилей на базе шасси "УАЗ Профи". Площадь промышленного комплекса компании "ЭМ Рус", который включает в себя цех металлообработки, крупноузловой сборки, электротехнический цех, достигает 3 тысяч "квадратов". В третьем квартале текущего года завод планирует запустить экспериментальное производство привода электротранспорта, а до конца лета – нарастить количество отгруженных электрогрузомобилей до ста."По техническим параметрам привод, производимый резидентом ОЭЗ столицы, разработан под российские комплектующие и сырье. Это собственная разработка R&D центра компании. По итогам первого квартала 2024 года инвестиции в проект выпуска электрогрузовиков составил 375 миллионов рублей, компания создала 172 рабочих места", – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.В пресс-службе отметили, что компания-резидент "Микробор" производит металлорежущий инструмент для предприятий автопрома из таких современных материалов, как кубический нитрид бора, поликристаллический алмаз. "Нанотехнологический центр композитов", выпускающий изделия из углепластика, разработал композитный кузов модульного исполнения для городского автобуса. Проект общественного транспорта нового поколения был реализован венгерским партнером.Кроме того, компания "Приводная техника" поставила электропривод для гоночного автомобиля, который второй год подряд устанавливает национальный рекорд скорости. Результаты были зафиксированы в рамках фестиваля автоспорта "Дни скорости на льду Байкала".Также, помимо резидентов кластера различные виды транспорта выпускают и другие высокотехнологичные предприятия. Например, одним из импортозамещающих проектов в этом направлении является производство канатно-транспортных систем резидента "РУСЛЕТ".В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев заявил, что в прошлом году производитель отгрузил порядка 400 тонн продукции, что в восемь раз больше, чем в 2022 году, и почти в пять раз нарастил выручку. Такая динамика обусловлена растущим спросом российских горнолыжных курортов на отечественную продукцию.Кроме того, в конце этого года в ОЭЗ столицы запустится важное для российского автопрома производство автомобильной электроники – отечественных систем комфорта и мультимедиа для легковых автомобилей.

https://ria.ru/20240613/medizdeliya-1952626916.html

https://ria.ru/20240606/avtozavod-1951035416.html

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Дарья Буймова

экономика, москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский, ульяновский автомобильный завод (уаз)