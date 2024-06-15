https://ria.ru/20240615/moskva-1953050825.html

В ряде районов Москвы перекроют движение транспорта из-за Курбан-байрама

В ряде районов Москвы перекроют движение транспорта из-за Курбан-байрама - РИА Новости, 15.06.2024

В ряде районов Москвы перекроют движение транспорта из-за Курбан-байрама

Движение на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах Москвы перекроют в субботу и воскресенье из-за Курбан-байрама. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T00:27

2024-06-15T00:27

2024-06-15T01:02

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Движение на ряде улиц в Центральном, Западном и Северо-восточном административных округах Москвы перекроют в субботу и воскресенье из-за Курбан-байрама. С 23.00 субботы до 11.00 воскресенья нельзя будет проехать по улице Дурова, а в воскресенье с 00.01 до 11.00 движение перекроют на улицах Щепкина и Гиляровского, Минской и Большой Татарской, в переулках Выползове, Капельском, Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском. Нельзя будет проехать также по съездам с проспекта Генерала Дорохова при движении в центр и в область. Кроме того, в воскресенье с 04.00 до 11.00 движение будет закрыто на улице Хачатуряна и Каргопольской улице. А на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2 на проспекте Мира перекроют крайнюю правую полосу. Также утром в воскресенье станции "Проспект мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий будут закрыты на вход. Станции будут работать только на выход. Изменятся маршруты трамваев: с 23.00 субботы до полудня воскресенья не будут ходить трамваи между Каланчёвской улицей и Белорусским вокзалом. Маршрут трамвая №9 работать не будет. Другие маршруты укорочены: №7 – от метро "Бульвар Рокоссовского" до Каланчёвской улицы, вместо Белорусского вокзала, №50 - от ДК "Компрессор" до Каланчёвской улицы, вместо метро "Новослободская".

https://ria.ru/20240614/sinoptik-1952766520.html

https://ria.ru/20231006/probki-1901033230.html

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