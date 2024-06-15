https://ria.ru/20240615/moldaviya-1953131788.html
Додон осудил атаку властей на ансамбль танца "Жок"
Додон осудил атаку властей на ансамбль танца "Жок" - РИА Новости, 15.06.2024
Додон осудил атаку властей на ансамбль танца "Жок"
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что осуждает атаку властей на национальный академический ансамбль народного танца "Жок" из-за участия нескольких... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:43
2024-06-15T16:43
2024-06-15T16:43
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что осуждает атаку властей на национальный академический ансамбль народного танца "Жок" из-за участия нескольких артистов в ПМЭФ. Министерство культуры Молдавии в четверг приняло решение, что директор ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной стало выступление четырех танцоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Коллектив ансамбля подал петицию в поддержку своего руководителя. "Ансамбль "Жок" - это гордость Республики Молдова. Я поддерживал и буду продолжать поддерживать этот коллектив, и категорически осуждаю атаку власти на них", - заявил Додон журналистам. Он призвал артистов ансамбля не опускать руки. Додон выразил уверенность, что скоро ситуация в стране начнет меняться, поэтому культурные ценности вновь будут под защитой. В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Во время открытия артисты ансамбля "Жок" в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили молдавский танец. Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на форуме в Петербурге.
https://ria.ru/20240614/moldaviya-1952829507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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молдавия, санкт-петербург, игорь додон, в мире
Молдавия, Санкт-Петербург, Игорь Додон, В мире
Додон осудил атаку властей на ансамбль танца "Жок"
Додон осуждает атаку властей Молдавии на ансамбль "Жок" за участие в ПМЭФ
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что осуждает атаку властей на национальный академический ансамбль народного танца "Жок" из-за участия нескольких артистов в ПМЭФ.
Министерство культуры Молдавии в четверг приняло решение, что директор ансамбля "Жок" Алена Стрымбяну отстранена от должности на время проверки деятельности коллектива - причиной стало выступление четырех танцоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Коллектив ансамбля подал петицию в поддержку своего руководителя.
"Ансамбль "Жок" - это гордость Республики Молдова. Я поддерживал и буду продолжать поддерживать этот коллектив, и категорически осуждаю атаку власти на них", - заявил Додон журналистам.
Он призвал артистов ансамбля не опускать руки. Додон выразил уверенность, что скоро ситуация в стране начнет меняться, поэтому культурные ценности вновь будут под защитой.
В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Во время открытия артисты ансамбля "Жок" в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили молдавский танец. Министр культуры Молдавии Сергей Продан заявил 7 июня, что его министерство проведет внутреннее расследование в связи с выступлением молдавских артистов на форуме в Петербурге
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