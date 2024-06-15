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Минобороны рассказало о работе группировки "Восток" в зоне СВО
Минобороны рассказало о работе группировки "Восток" в зоне СВО - РИА Новости, 15.06.2024
Минобороны рассказало о работе группировки "Восток" в зоне СВО
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:17
2024-06-15T13:17
2024-06-15T13:19
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 140 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й и 125-й бригад теробороны, 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Нескучное, Октябрь Донецкой Народной Республики и Гуляй Поле Запорожской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта танк, боевую бронированную машину, три автомобиля, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab и 152 мм гаубицу 2А65 "Мста-Б".
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область
Минобороны рассказало о работе группировки "Восток" в зоне СВО
МО: группировка "Восток" заняли более выгодные рубежи, ВСУ понесли потери