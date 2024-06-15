https://ria.ru/20240615/miting-1953180055.html

Семьи российских заложников провели массовый митинг в Тель-Авиве

Семьи российских заложников провели массовый митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 15.06.2024

Семьи российских заложников провели массовый митинг в Тель-Авиве

Родственники заложников-россиян и семьи других похищенных израильтян, удерживаемых более восьми месяцев в секторе Газа, призвали правительство Израиля к... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T23:33

2024-06-15T23:33

2024-06-15T23:33

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Родственники заложников-россиян и семьи других похищенных израильтян, удерживаемых более восьми месяцев в секторе Газа, призвали правительство Израиля к немедленному заключению сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению всех заложников в обмен на прекращение огня в анклаве, передает корреспондент РИА Новости. Многотысячные митинги в поддержку семей израильских заложников проходят каждую субботу на так называемой "Площади заложников" в центре Тель-Авива напротив комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. За восемь месяцев войны в секторе Газа эта площадь у Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи похищенных. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи удерживаемых и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать всё возможное для освобождения их близких. В субботу на мероприятии среди прочих выступила Михаль Лобанова, супруга израильтянина с российским гражданством, который был похищен ХАМАС 7 октября 2023 года. Известно, что несколько месяцев назад у нее родился сын, которого его отцу до сих пор не довелось увидеть. Мальчика назвали Кай. "Уважаемые министры и члены военного кабинета, господин премьер-министр, вы обнимали своих детей сегодня. Кай еще никогда не ощущал объятий своего отца. Скажите да сделке. Верните уже всех, наконец, домой", - сказала Михаль, выступая перед тысячами активистов. На митинге также выступили родители освобожденного неделю назад из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова. Во время их выступления организаторы акции включили на больших экранах трансляцию видеообращения Андрея к семьям других заложников. В нем мужчина заявил, что считает единственным способом спасения всех похищенных сделку между Израилем и ХАМАС. "Мой сын теперь со своей семьей, ему повезло. В плену остаются 120 человек, которым нужна помощь людей Израиля, правительства и всего мира. Каждый день промедления является для них пыткой - физической и психологической. Я требую заключения сделки и освобождения всех живых похищенных и возвращения всех тел погибших в Израиль", - заявил перед толпой отец спасенного россиянина Михаил, выразив благодарность и признательность израильским силам безопасности, которые спасли его сына в ходе операции. С другой стороны от комплекса правительственных зданий проходит еще одна многотысячная акция протеста. Там активисты также требуют немедленной сделки по заложникам и проведения досрочных выборов в Израиле. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 июня объявила, что в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе операции был, в частности, освобожден россиянин Андрей Козлов, которого обнаружили в одном из домов вместе с израильскими заложниками Меиром Альмогом и Шломи Зивом. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших, тела которых удалось вывезти из анклава. В частности, благодаря усилиям российских дипломатов и МИД РФ ранее удалось добиться вызволения из сектора Газа трех российских граждан, а также нескольких граждан Израиля. Двое граждан РФ до сих пор удерживаются в плену ХАМАС. Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию США с изложенным ранее президентом США Джо Байденом поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. За проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Резолюция по большей части повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, которое общественности представил президент Байден. Документ призывает ХАМАС принять инициативу, которую "Израиль уже принял". Текст также призывает обе стороны полностью исполнять условия данной инициативы без промедления и предусловий. Первый этап, согласно резолюции, включает незамедлительное полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы , освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников, а также вывод израильских войск из Газы. При этом в резолюции подчеркивается, что бессрочное прекращение боевых действий предусмотрено только по соглашению сторон. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало "многолетнего плана восстановления" Газы. Резолюция отвергает любые попытки демографического или территориального изменения в секторе Газа, в том числе любые действия, которые сокращают территорию анклава.

https://ria.ru/20240615/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240613/plen-1952467323.html

https://ria.ru/20240611/zalozhniki-1952288023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, сша, андрей козлов, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году