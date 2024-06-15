https://ria.ru/20240615/miny-1953061728.html
У ВСУ на Донецком направлении появились магнитные шведские мины
У ВСУ на Донецком направлении появились магнитные шведские мины - РИА Новости, 15.06.2024
У ВСУ на Донецком направлении появились магнитные шведские мины
Магнитные шведские противотанковые мины, которые могут быть настроены на поражение пытающихся разминировать их саперов, появились на донецком направлении,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T04:44
2024-06-15T04:44
2024-06-15T05:31
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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Магнитные шведские противотанковые мины, которые могут быть настроены на поражение пытающихся разминировать их саперов, появились на донецком направлении, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Монтана". По его словам, конструктивно шведские мины напоминают российские противотанковые ТМ-62, однако имеют возможность настройки на самоликвидацию, магнитные датчики также можно в полевых условиях перенастроить на реагирование на саперное снаряжение бойцов инженерных войск. "Шведские мины появились пару месяцев назад. Я их сам встретил тогда. Ранее на СВО они не применялись, насколько я знаю, соответственно это какая-то, видимо, новая поставка от иностранных государств. Данные мины похожи на наши противотанковые мины ТМ-62, но они имеют самоликвидацию и имеют модификацию противопехотного магнитного датчика цели, чтобы сапер не мог к ним подойти для разминирования... Когда сапер с энным количеством метала подходит к данной цели, она срабатывает и человек может пострадать", - рассказывает "Монтана". По словам "Монтаны" бойцы инженерных подразделений ВС РФ уже научились работать с такими минами. "Мы их ликвидируем на расстоянии. Кладем тротиловую шашку на длинной указке и соответственно работаем с расстояния. Также все, зажигательная трубка, тротиловая шашка и все нормально", - пояснил он.
https://ria.ru/20240530/rostekh-1949288843.html
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в мире, вооруженные силы рф
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У ВСУ на Донецком направлении появились магнитные шведские мины
Сапер ВС России: у ВСУ на Донецком направлении появились магнитные шведские мины
ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Магнитные шведские противотанковые мины, которые могут быть настроены на поражение пытающихся разминировать их саперов, появились на донецком направлении, рассказал РИА Новости сапер с позывным "Монтана".
По его словам, конструктивно шведские мины напоминают российские противотанковые ТМ-62, однако имеют возможность настройки на самоликвидацию, магнитные датчики также можно в полевых условиях перенастроить на реагирование на саперное снаряжение бойцов инженерных войск.
"Шведские мины появились пару месяцев назад. Я их сам встретил тогда. Ранее на СВО они не применялись, насколько я знаю, соответственно это какая-то, видимо, новая поставка от иностранных государств. Данные мины похожи на наши противотанковые мины ТМ-62, но они имеют самоликвидацию и имеют модификацию противопехотного магнитного датчика цели, чтобы сапер не мог к ним подойти для разминирования... Когда сапер с энным количеством метала подходит к данной цели, она срабатывает и человек может пострадать", - рассказывает "Монтана".
По словам "Монтаны" бойцы инженерных подразделений ВС РФ
уже научились работать с такими минами.
"Мы их ликвидируем на расстоянии. Кладем тротиловую шашку на длинной указке и соответственно работаем с расстояния. Также все, зажигательная трубка, тротиловая шашка и все нормально", - пояснил он.