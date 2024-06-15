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В Петербурге задержали более 50 мигрантов - РИА Новости, 15.06.2024
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13:00 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/migranty-1953103061.html
В Петербурге задержали более 50 мигрантов
В Петербурге задержали более 50 мигрантов - РИА Новости, 15.06.2024
В Петербурге задержали более 50 мигрантов
Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда на оптовых рынках города проверила более 350 мигрантов, почти 50 человек задержаны и привлечены к административной... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:00
2024-06-15T13:00
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда на оптовых рынках города проверила более 350 мигрантов, почти 50 человек задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В ходе рейда были проверены свыше 350 иностранных трудящихся, из них в территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации доставлены 49 человек, которые привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания", – говорится в сообщении. Также сотрудниками ГИБДД проверены 242 автомобиля под управлением иностранных граждан, шестеро водителей привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Как уточняют в ГУМВД, рейд проводился по местам скопления соотечественников двух двадцатилетних мигрантов, которых полицейские задержали на этой недели. Они стали подозреваемыми по делу о разбое. Потерпевшим является гражданин соседнего иностранного государства, которого силой усадили в автомобиль и вывезли в сторону Пулковских высот, где избили, отобрали телефон и личные вещи, а также сняли с банковской карты 55 тысяч рублей. Полиция Петербурга намерена регулярно проводить профилактические рейды в местах скопления мигрантов "в ответ на криминальные проявления в этой среде", заключают в региональном главке МВД.
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происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ
В Петербурге задержали более 50 мигрантов

На оптовых рынках в Петербурге полиция задержала более 50 мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда на оптовых рынках города проверила более 350 мигрантов, почти 50 человек задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В ходе рейда были проверены свыше 350 иностранных трудящихся, из них в территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации доставлены 49 человек, которые привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания", – говорится в сообщении.
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Также сотрудниками ГИБДД проверены 242 автомобиля под управлением иностранных граждан, шестеро водителей привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД.
Как уточняют в ГУМВД, рейд проводился по местам скопления соотечественников двух двадцатилетних мигрантов, которых полицейские задержали на этой недели. Они стали подозреваемыми по делу о разбое. Потерпевшим является гражданин соседнего иностранного государства, которого силой усадили в автомобиль и вывезли в сторону Пулковских высот, где избили, отобрали телефон и личные вещи, а также сняли с банковской карты 55 тысяч рублей.
Полиция Петербурга намерена регулярно проводить профилактические рейды в местах скопления мигрантов "в ответ на криминальные проявления в этой среде", заключают в региональном главке МВД.
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