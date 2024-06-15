https://ria.ru/20240615/migranty-1953103061.html

В Петербурге задержали более 50 мигрантов

В Петербурге задержали более 50 мигрантов - РИА Новости, 15.06.2024

В Петербурге задержали более 50 мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда на оптовых рынках города проверила более 350 мигрантов, почти 50 человек задержаны и привлечены к административной... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:00

2024-06-15T13:00

2024-06-15T13:00

происшествия

россия

санкт-петербург

гибдд мвд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга в ходе рейда на оптовых рынках города проверила более 350 мигрантов, почти 50 человек задержаны и привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В ходе рейда были проверены свыше 350 иностранных трудящихся, из них в территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации доставлены 49 человек, которые привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания", – говорится в сообщении. Также сотрудниками ГИБДД проверены 242 автомобиля под управлением иностранных граждан, шестеро водителей привлечены к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Как уточняют в ГУМВД, рейд проводился по местам скопления соотечественников двух двадцатилетних мигрантов, которых полицейские задержали на этой недели. Они стали подозреваемыми по делу о разбое. Потерпевшим является гражданин соседнего иностранного государства, которого силой усадили в автомобиль и вывезли в сторону Пулковских высот, где избили, отобрали телефон и личные вещи, а также сняли с банковской карты 55 тысяч рублей. Полиция Петербурга намерена регулярно проводить профилактические рейды в местах скопления мигрантов "в ответ на криминальные проявления в этой среде", заключают в региональном главке МВД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф