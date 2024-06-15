https://ria.ru/20240615/middlton-1953136251.html

Кейт Миддлтон поприветствовала публику с балкона Букингемского дворца

Кейт Миддлтон поприветствовала публику с балкона Букингемского дворца - РИА Новости, 15.06.2024

Кейт Миддлтон поприветствовала публику с балкона Букингемского дворца

Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон, проходящая лечение от рака, вместе с остальными членами королевской семьи поприветствовала публику с... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:11

2024-06-15T17:11

2024-06-15T17:11

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон, проходящая лечение от рака, вместе с остальными членами королевской семьи поприветствовала публику с балкона Букингемского дворца и наблюдала за воздушным парадом по случаю официального дня рождения короля Карла III, трансляцию вёл телеканал Sky News. Ранее в субботу принцесса Уэльская приняла участие в своём первом официальном мероприятии после объявления о болезни. Она присутствовала на военном параде королевских гвардейцев. Британские монархи традиционно отмечают свой день рождения дважды. Официальные дни рождения по традиции празднуются летом в первую, вторую или третью субботу июня, вне зависимости от их реальной даты. В этот день проходит парад "выноса знамени" (Trooping the Colour), это одна из самых ярких церемоний в Великобритании, за которой в центре Лондона наблюдают тысячи людей. Праздник сопровождается торжественным военным парадом и артиллерийским салютом. Свой фактический день рождения король Карл III отмечает 14 ноября. Как сообщал ранее телеканал Sky News, до этого не было неизвестно, примет ли Кейт Миддлтон участие в традиционном выходе на балкон Букингемского дворца. Однако после возвращения с гвардейского парада она вместе с остальными членами семьи вышла поприветствовать собравшихся у королевской резиденции людей. Там они наблюдали за пролетом авиации, в ходе которого элитная пилотажная группа Red Arrows раскрасила небо в цвета британского флага. Военно-воздушные силы Британии сообщали, что в общей сложности в воздух поднимутся более 30 судов. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы её личная медицинская информация оставалась конфиденциальной. Позднее 22 марта Миддлтон заявила, что в результате операции у неё обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Принцесса отметила, что она в порядке и ей становится лучше с каждым днем. Она также попросила общественность дать её семье время и право на личную жизнь. Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщала, что принцессе пришлось предать гласности информацию об онкозаболевании из-за угрозы утечки информации. Согласно информации издания, источник возможной утечки неизвестен, однако было принято решение "сработать на опережение".

https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html

https://ria.ru/20240206/karl-1925579533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, лондон, кейт миддлтон, карл iii