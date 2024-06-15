https://ria.ru/20240615/les-1953072172.html

В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду в КНР

В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду в КНР - РИА Новости, 15.06.2024

В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду в КНР

Руководитель лесоперерабатывающего предприятия в Приморье осужден условно за контрабанду в КНР с подельником из Китая леса на более чем 7 миллионов рублей,... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:34

2024-06-15T08:34

2024-06-15T08:34

происшествия

китай

приморский край

находка

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Руководитель лесоперерабатывающего предприятия в Приморье осужден условно за контрабанду в КНР с подельником из Китая леса на более чем 7 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Артемовским городским судом Приморского края вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя Находки. В суде установлено, что обвиняемый, исполняя функции руководителя коммерческой организации по распиловке древесины и торговле лесоматериалами, вступил в сговор с гражданином КНР и с августа по декабрь 2022 года незаконно переместил через государственную границу пиломатериалы из дуба монгольского объемом свыше 350 кубометров общей стоимостью более 7 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для экспорта соучастники представили в таможню подложные документы. Приморцу назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Иностранца разыскивают правоохранители.

https://ria.ru/20240320/tonnel-1934570327.html

https://ria.ru/20240528/kontrabanda-1948816142.html

китай

приморский край

находка

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, китай, приморский край, находка, дальневосточная транспортная прокуратура