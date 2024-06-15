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В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду в КНР - РИА Новости, 15.06.2024
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08:34 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/les-1953072172.html
В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду в КНР
В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду в КНР - РИА Новости, 15.06.2024
В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду в КНР
Руководитель лесоперерабатывающего предприятия в Приморье осужден условно за контрабанду в КНР с подельником из Китая леса на более чем 7 миллионов рублей,... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:34
2024-06-15T08:34
происшествия
китай
приморский край
находка
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Руководитель лесоперерабатывающего предприятия в Приморье осужден условно за контрабанду в КНР с подельником из Китая леса на более чем 7 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Артемовским городским судом Приморского края вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя Находки. В суде установлено, что обвиняемый, исполняя функции руководителя коммерческой организации по распиловке древесины и торговле лесоматериалами, вступил в сговор с гражданином КНР и с августа по декабрь 2022 года незаконно переместил через государственную границу пиломатериалы из дуба монгольского объемом свыше 350 кубометров общей стоимостью более 7 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Для экспорта соучастники представили в таможню подложные документы. Приморцу назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Иностранца разыскивают правоохранители.
https://ria.ru/20240320/tonnel-1934570327.html
https://ria.ru/20240528/kontrabanda-1948816142.html
китай
приморский край
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происшествия, китай, приморский край, находка, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Китай, Приморский край, Находка, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду в КНР

В Приморье осудили главу лесоперерабатывающей фирмы за контрабанду леса в КНР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Руководитель лесоперерабатывающего предприятия в Приморье осужден условно за контрабанду в КНР с подельником из Китая леса на более чем 7 миллионов рублей, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Артемовским городским судом Приморского края вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя Находки. В суде установлено, что обвиняемый, исполняя функции руководителя коммерческой организации по распиловке древесины и торговле лесоматериалами, вступил в сговор с гражданином КНР и с августа по декабрь 2022 года незаконно переместил через государственную границу пиломатериалы из дуба монгольского объемом свыше 350 кубометров общей стоимостью более 7 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Тоннель для контрабанды длиной 350 метров на киргизско-узбекской границе. 20 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
На киргизско-узбекской границе нашли еще один тоннель для контрабанды
20 марта, 21:39
Для экспорта соучастники представили в таможню подложные документы.
Приморцу назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Иностранца разыскивают правоохранители.
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ПроисшествияКитайПриморский крайНаходкаДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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