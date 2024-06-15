https://ria.ru/20240615/lekarstvo-1953153167.html

В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева

В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева - РИА Новости, 15.06.2024

В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева

Первая партия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот, сообщил Минздрав. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:09

2024-06-15T19:09

2024-06-15T19:17

общество

россия

сергей лукьянов

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Первая партия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот, сообщил Минздрав."Первая серия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот", — говорится в публикации в Telegram-канале.Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в мире препарат для лечения этой болезни в конце апреля. На испытаниях он показал высокую эффективность и безопасность. Лекарство позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Один из его разработчиков, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов подчеркнул, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.

https://ria.ru/20240425/preparat-1942182856.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, сергей лукьянов, российский медицинский университет имени н. и. пирогова