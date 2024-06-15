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В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева - РИА Новости, 15.06.2024
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19:09 15.06.2024 (обновлено: 19:17 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/lekarstvo-1953153167.html
В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева
В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева - РИА Новости, 15.06.2024
В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева
Первая партия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот, сообщил Минздрав. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:09
2024-06-15T19:17
общество
россия
сергей лукьянов
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Первая партия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот, сообщил Минздрав.&quot;Первая серия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в мире препарат для лечения этой болезни в конце апреля. На испытаниях он показал высокую эффективность и безопасность. Лекарство позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Один из его разработчиков, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов подчеркнул, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.
https://ria.ru/20240425/preparat-1942182856.html
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общество, россия, сергей лукьянов, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Общество, Россия, Сергей Лукьянов, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева

Минздрав России: первую партию препарата от болезни Бехтерева выпустили в оборот

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Первая партия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот, сообщил Минздрав.
«

"Первая серия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в мире препарат для лечения этой болезни в конце апреля. На испытаниях он показал высокую эффективность и безопасность.
Лекарство позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Один из его разработчиков, ректор РНИМУ Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов подчеркнул, что инновационный препарат помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.

Болезнь Бехтерева — это хроническое воспалительное заболевание суставов. Чаще всего она затрагивает поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы. Болезнь прогрессирующая и постепенно приводит к потере гибкости позвоночника.

Медик в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В России зарегистрировали первый в мире препарат от болезни Бехтерева
25 апреля, 07:04
 
ОбществоРоссияСергей ЛукьяновРоссийский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
 
 
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