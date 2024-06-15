Рейтинг@Mail.ru
Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 15.06.2024 (обновлено: 05:14 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/kvadrobing-1953061223.html
Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга
Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга - РИА Новости, 15.06.2024
Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга
Квадробинг — новый тренд среди детей, который предполагает имитацию поведения животных, опасен для здоровья, ребенок может отравиться кормом или получить... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T04:08
2024-06-15T05:14
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903119352_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_798ae5d21e6aa0d57b643850bb1e48a4.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Квадробинг — новый тренд среди детей, который предполагает имитацию поведения животных, опасен для здоровья, ребенок может отравиться кормом или получить травму, бегая на четвереньках, как собака, родителям, заметившим такое поведение у детей, следует обратиться к специалистам, считают опрошенные РИА Новости врачи.Квадробинг — популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках."Корм домашних животных небезопасен для детей. Большая часть корма для животных производится из пищи, которую люди не переваривают", — сказала врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева.Она отметила, что небольшие твердые гранулы корма, которые ребенку сложно прожевать, могут попасть в дыхательное пути и привести к удушью. Также корм домашних животных опасен для детей с аллергией, уточнила специалист.По ее словам, в корм животных могут попасть вредные бактерии, так как контроль за ним не такой строгий, как за человеческой пищей.В свою очередь, медицинский психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова советует родителям, которые заметили такое поведение у ребёнка, постараться разобраться в причинах."Любое отклоняющееся поведение от нормы, направленное на что-то, имеет под собой цель. Такое демонстративное поведение зачастую направлено на поиск цели, удовлетворение запроса. Например, стать популярным среди сверстников или привлечь к себе внимание", — пояснила Михайлова.Она разъяснила, что, прежде всего, родителям нужно поговорить с ребенком, узнать, что с ним происходит в данный момент, почему он поддался данному тренду, и постараться на доступном языке объяснить и предложить другие способы привлечения внимания, более социально-приемлемые, и не наносящие вред здоровью.Медицинский психолог реабилитационного центра "Кораблик" РДКБ Яна Селиванова считает, что отклоняющееся поведение у ребенка, например, когда он ест из миски животного с пола, опорожняется в общественных местах, употребляет в речи звукоподражательные слова, — это повод обратиться к специалисту. "Занятия квадробингом действительно включает в себя активное использование многих групп мышц и способствует их развитию, однако стоит учитывать, что физиологически тело человека уже давно не приспособлено к передвижению на четырех конечностях и, тем более, экстремальному передвижению, поэтому не менее важно учитывать риски травматизации ребёнка", — подчеркнула Селиванова.
https://ria.ru/20240513/soznanie-1945526385.html
https://ria.ru/20240328/pitomtsy-1936390403.html
https://ria.ru/20231119/korm-1910346354.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903119352_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_f680e6e2aa2b59e9573f16e5faf7ed48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга

Врачи предупредили об опасности для детей тренда имитации поведения животных

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители гуляют по песчаным дюнам особо охраняемой природной территории "Сосновый бор острова Ягры"
Посетители гуляют по песчаным дюнам особо охраняемой природной территории Сосновый бор острова Ягры - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Посетители гуляют по песчаным дюнам особо охраняемой природной территории "Сосновый бор острова Ягры". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Квадробинг — новый тренд среди детей, который предполагает имитацию поведения животных, опасен для здоровья, ребенок может отравиться кормом или получить травму, бегая на четвереньках, как собака, родителям, заметившим такое поведение у детей, следует обратиться к специалистам, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Квадробинг — популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
Никола Клейтон и Константин Анохин на Международной конференции о сознании животных в Катманду в мае 2024 года - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Психолог из Кембриджа: попадающиеся на фокус животные имеют сознание
13 мая, 11:24
"Корм домашних животных небезопасен для детей. Большая часть корма для животных производится из пищи, которую люди не переваривают", — сказала врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева.
Она отметила, что небольшие твердые гранулы корма, которые ребенку сложно прожевать, могут попасть в дыхательное пути и привести к удушью. Также корм домашних животных опасен для детей с аллергией, уточнила специалист.
По ее словам, в корм животных могут попасть вредные бактерии, так как контроль за ним не такой строгий, как за человеческой пищей.
В свою очередь, медицинский психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова советует родителям, которые заметили такое поведение у ребёнка, постараться разобраться в причинах.
Кошка - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Ветеринары рассказали, каких домашних животных чаще заводят в Москве
28 марта, 14:47
"Любое отклоняющееся поведение от нормы, направленное на что-то, имеет под собой цель. Такое демонстративное поведение зачастую направлено на поиск цели, удовлетворение запроса. Например, стать популярным среди сверстников или привлечь к себе внимание", — пояснила Михайлова.
Она разъяснила, что, прежде всего, родителям нужно поговорить с ребенком, узнать, что с ним происходит в данный момент, почему он поддался данному тренду, и постараться на доступном языке объяснить и предложить другие способы привлечения внимания, более социально-приемлемые, и не наносящие вред здоровью.
Медицинский психолог реабилитационного центра "Кораблик" РДКБ Яна Селиванова считает, что отклоняющееся поведение у ребенка, например, когда он ест из миски животного с пола, опорожняется в общественных местах, употребляет в речи звукоподражательные слова, — это повод обратиться к специалисту.
"Занятия квадробингом действительно включает в себя активное использование многих групп мышц и способствует их развитию, однако стоит учитывать, что физиологически тело человека уже давно не приспособлено к передвижению на четырех конечностях и, тем более, экстремальному передвижению, поэтому не менее важно учитывать риски травматизации ребёнка", — подчеркнула Селиванова.
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Кинолог дал советы по сбалансированному рациону для собак
19 ноября 2023, 03:17
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала