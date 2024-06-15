https://ria.ru/20240615/kvadrobing-1953061223.html

Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга

Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга - РИА Новости, 15.06.2024

Врачи забили тревогу из-за распространяющегося среди детей квадробинга

Квадробинг — новый тренд среди детей, который предполагает имитацию поведения животных, опасен для здоровья, ребенок может отравиться кормом или получить... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T04:08

2024-06-15T04:08

2024-06-15T05:14

общество

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Квадробинг — новый тренд среди детей, который предполагает имитацию поведения животных, опасен для здоровья, ребенок может отравиться кормом или получить травму, бегая на четвереньках, как собака, родителям, заметившим такое поведение у детей, следует обратиться к специалистам, считают опрошенные РИА Новости врачи.Квадробинг — популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках."Корм домашних животных небезопасен для детей. Большая часть корма для животных производится из пищи, которую люди не переваривают", — сказала врач-гастроэнтеролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Стелла Хамхоева.Она отметила, что небольшие твердые гранулы корма, которые ребенку сложно прожевать, могут попасть в дыхательное пути и привести к удушью. Также корм домашних животных опасен для детей с аллергией, уточнила специалист.По ее словам, в корм животных могут попасть вредные бактерии, так как контроль за ним не такой строгий, как за человеческой пищей.В свою очередь, медицинский психолог отделения медицинской реабилитации РДКБ Дарья Михайлова советует родителям, которые заметили такое поведение у ребёнка, постараться разобраться в причинах."Любое отклоняющееся поведение от нормы, направленное на что-то, имеет под собой цель. Такое демонстративное поведение зачастую направлено на поиск цели, удовлетворение запроса. Например, стать популярным среди сверстников или привлечь к себе внимание", — пояснила Михайлова.Она разъяснила, что, прежде всего, родителям нужно поговорить с ребенком, узнать, что с ним происходит в данный момент, почему он поддался данному тренду, и постараться на доступном языке объяснить и предложить другие способы привлечения внимания, более социально-приемлемые, и не наносящие вред здоровью.Медицинский психолог реабилитационного центра "Кораблик" РДКБ Яна Селиванова считает, что отклоняющееся поведение у ребенка, например, когда он ест из миски животного с пола, опорожняется в общественных местах, употребляет в речи звукоподражательные слова, — это повод обратиться к специалисту. "Занятия квадробингом действительно включает в себя активное использование многих групп мышц и способствует их развитию, однако стоит учитывать, что физиологически тело человека уже давно не приспособлено к передвижению на четырех конечностях и, тем более, экстремальному передвижению, поэтому не менее важно учитывать риски травматизации ребёнка", — подчеркнула Селиванова.

https://ria.ru/20240513/soznanie-1945526385.html

https://ria.ru/20240328/pitomtsy-1936390403.html

https://ria.ru/20231119/korm-1910346354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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