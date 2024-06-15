https://ria.ru/20240615/kuban-1953086694.html

Аграрии Кубани начали уборку зерновых культур на две недели раньше сроков

Аграрии Кубани начали уборку зерновых культур на две недели раньше сроков - РИА Новости, 15.06.2024

Аграрии Кубани начали уборку зерновых культур на две недели раньше сроков

Уборка зерновых культур стартовала в Краснодарском крае на две недели раньше сроков, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на совещании, посвящённом уборке... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:48

2024-06-15T10:48

2024-06-15T10:48

краснодарский край

экономика

краснодарский край

андрей коробка

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 15 июн - РИА Новости. Уборка зерновых культур стартовала в Краснодарском крае на две недели раньше сроков, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на совещании, посвящённом уборке озимых колосовых культур в регионе. "Уборочная кампания в этом году стартовала на две недели раньше среднемноголетних сроков, как и прогнозировалось. С учетом этого хозяйства успели подготовиться к жатве. Уже идет уборка зернового гороха и озимого ячменя, отдельные хозяйства приступили к уборке раннеспелых сортов озимой пшеницы. Вся сельхозтехника готова, обновление парка идет непрерывно. Только за последние полтора года наши аграрии приобрели 1,3 тысячи новых тракторов", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Коробки. Губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил, что уборочная кампания уже началась, предстоит обмолотить 1,9 миллиона гектаров озимых зерновых колосовых. По его словам, важно завершить уборку за две недели, чтобы не потерять в качестве и количестве зерна. Глава региона отметил, что в этом году аграрии региона рассчитывают собрать урожай не ниже прошлогодних показателей - 14 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, в том числе не менее 10 миллионов тонн пшеницы.

https://ria.ru/20240615/kuban-1953085399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, краснодарский край, андрей коробка, вениамин кондратьев