https://ria.ru/20240615/kuba-1953063631.html

В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки

В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки - РИА Новости, 15.06.2024

В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки

Правительство Кубы было уведомлено о заходе на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо ударной подводной лодки USS Helena, такие визиты Гавана ввиду... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T05:57

2024-06-15T05:57

2024-06-15T06:00

сша

куба

гуантанамо (город)

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_0:73:1811:1092_1920x0_80_0_0_ffc742fd19e28da49a10012aefc18015.jpg

МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Правительство Кубы было уведомлено о заходе на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо ударной подводной лодки USS Helena, такие визиты Гавана ввиду характера отношений с Вашингтоном не одобряет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио. "Мы знали об их присутствии, потому что в соответствии с процедурами, которым мы следовали годами, США информировали нас заранее. Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы", - заявил Фернандес, слова которого цитирует на своем сайте издание Cubadebate. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня. В дни визита российских судов на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо прибыла подводная лодка USS Helena, в Южном командовании это объяснили выполнением рутинных задач судна. На Кубу помимо американской подлодки прибыл в пятницу патрульный фрегат ВМФ Канады HMCS Margaret Brooke. Судно находится на острове с официальным визитом, приуроченным к 80-летию дипломатических отношений, и пришвартовалось в том же гаванском порту, что и российский отряд.

https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952577847.html

https://ria.ru/20240615/tramp-1953059233.html

сша

куба

гуантанамо (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, куба, гуантанамо (город), вмф рф