Рейтинг@Mail.ru
В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 15.06.2024 (обновлено: 06:00 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/kuba-1953063631.html
В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки
В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки - РИА Новости, 15.06.2024
В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки
Правительство Кубы было уведомлено о заходе на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо ударной подводной лодки USS Helena, такие визиты Гавана ввиду... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T05:57
2024-06-15T06:00
сша
куба
гуантанамо (город)
вмф рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_0:73:1811:1092_1920x0_80_0_0_ffc742fd19e28da49a10012aefc18015.jpg
МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Правительство Кубы было уведомлено о заходе на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо ударной подводной лодки USS Helena, такие визиты Гавана ввиду характера отношений с Вашингтоном не одобряет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио. "Мы знали об их присутствии, потому что в соответствии с процедурами, которым мы следовали годами, США информировали нас заранее. Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы", - заявил Фернандес, слова которого цитирует на своем сайте издание Cubadebate. Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня. В дни визита российских судов на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо прибыла подводная лодка USS Helena, в Южном командовании это объяснили выполнением рутинных задач судна. На Кубу помимо американской подлодки прибыл в пятницу патрульный фрегат ВМФ Канады HMCS Margaret Brooke. Судно находится на острове с официальным визитом, приуроченным к 80-летию дипломатических отношений, и пришвартовалось в том же гаванском порту, что и российский отряд.
https://ria.ru/20240613/ucheniya-1952577847.html
https://ria.ru/20240615/tramp-1953059233.html
сша
куба
гуантанамо (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_130:0:1682:1164_1920x0_80_0_0_34cd26174d584d6b8396e03e78dd9956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, куба, гуантанамо (город), вмф рф
США, Куба, Гуантанамо (город), ВМФ РФ
В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки

МИД Кубы: Гавана не одобряет заход подлодки Helena на базу США в Гуантанамо

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Правительство Кубы было уведомлено о заходе на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо ударной подводной лодки USS Helena, такие визиты Гавана ввиду характера отношений с Вашингтоном не одобряет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио.
«
"Мы знали об их присутствии, потому что в соответствии с процедурами, которым мы следовали годами, США информировали нас заранее. Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы", - заявил Фернандес, слова которого цитирует на своем сайте издание Cubadebate.
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Кремле прокомментировали прибытие кораблей ВМФ на Кубу
13 июня, 14:13
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.
В дни визита российских судов на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо прибыла подводная лодка USS Helena, в Южном командовании это объяснили выполнением рутинных задач судна.
На Кубу помимо американской подлодки прибыл в пятницу патрульный фрегат ВМФ Канады HMCS Margaret Brooke. Судно находится на острове с официальным визитом, приуроченным к 80-летию дипломатических отношений, и пришвартовалось в том же гаванском порту, что и российский отряд.
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба
Трамп обвинил Байдена в появлении российских кораблей на Кубе
03:12
 
СШАКубаГуантанамо (город)ВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала