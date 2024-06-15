В МИД Кубы выразили недовольство из-за прибытия американской подлодки
МИД Кубы: Гавана не одобряет заход подлодки Helena на базу США в Гуантанамо
Флаг Кубы . Архивное фото
МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Правительство Кубы было уведомлено о заходе на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо ударной подводной лодки USS Helena, такие визиты Гавана ввиду характера отношений с Вашингтоном не одобряет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио.
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"Мы знали об их присутствии, потому что в соответствии с процедурами, которым мы следовали годами, США информировали нас заранее. Но, очевидно, нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую враждебную политику в отношении Кубы", - заявил Фернандес, слова которого цитирует на своем сайте издание Cubadebate.
В Кремле прокомментировали прибытие кораблей ВМФ на Кубу
13 июня, 14:13
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлится с 12 по 17 июня.
В дни визита российских судов на военно-морскую базу США в кубинском Гуантанамо прибыла подводная лодка USS Helena, в Южном командовании это объяснили выполнением рутинных задач судна.
На Кубу помимо американской подлодки прибыл в пятницу патрульный фрегат ВМФ Канады HMCS Margaret Brooke. Судно находится на острове с официальным визитом, приуроченным к 80-летию дипломатических отношений, и пришвартовалось в том же гаванском порту, что и российский отряд.