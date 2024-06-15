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Грузовик "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты МКС - РИА Новости, 15.06.2024
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Наука
 
08:25 15.06.2024 (обновлено: 08:32 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/kosmos-1953070774.html
Грузовик "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты МКС
Грузовик "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты МКС - РИА Новости, 15.06.2024
Грузовик "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 3,5 километра перед полётом пилотируемого корабля "Союз... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:25
2024-06-15T08:32
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 3,5 километра перед полётом пилотируемого корабля "Союз МС-26", сообщил в субботу "Роскосмос"."Выходной в "космическом доме" начался с коррекции орбиты МКС - станцию готовят к будущему старту и стыковке с кораблём "Союз МС-26", а также к посадке "Союза МС-25", - говорится в сообщении.Отмечается, что двигатели "Прогресса МС-26" включились в 7.40 мск и проработали больше 23 минут. После манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,5 километра и составила 418,38 километров над поверхностью Земли, уточнили в "Роскосмосе".
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Грузовик "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты МКС

Грузовик "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты МКС на 3,5 километра

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 3,5 километра перед полётом пилотируемого корабля "Союз МС-26", сообщил в субботу "Роскосмос".
"Выходной в "космическом доме" начался с коррекции орбиты МКС - станцию готовят к будущему старту и стыковке с кораблём "Союз МС-26", а также к посадке "Союза МС-25", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двигатели "Прогресса МС-26" включились в 7.40 мск и проработали больше 23 минут. После манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,5 километра и составила 418,38 километров над поверхностью Земли, уточнили в "Роскосмосе".
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