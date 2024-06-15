https://ria.ru/20240615/kosmos-1953070774.html

Грузовик "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты МКС

Грузовик "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты МКС - РИА Новости, 15.06.2024

Грузовик "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 3,5 километра перед полётом пилотируемого корабля "Союз... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:25

2024-06-15T08:25

2024-06-15T08:32

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-26" поднял высоту орбиты Международной космической станции на 3,5 километра перед полётом пилотируемого корабля "Союз МС-26", сообщил в субботу "Роскосмос"."Выходной в "космическом доме" начался с коррекции орбиты МКС - станцию готовят к будущему старту и стыковке с кораблём "Союз МС-26", а также к посадке "Союза МС-25", - говорится в сообщении.Отмечается, что двигатели "Прогресса МС-26" включились в 7.40 мск и проработали больше 23 минут. После манёвра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,5 километра и составила 418,38 километров над поверхностью Земли, уточнили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20240601/zapusk-1949917602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, роскосмос, земля