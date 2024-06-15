https://ria.ru/20240615/korabl-1953128619.html

"Съемка поощрялась": журналиста CNN поразил российский корабль на Кубе

"Съемка поощрялась": журналиста CNN поразил российский корабль на Кубе - РИА Новости, 15.06.2024

"Съемка поощрялась": журналиста CNN поразил российский корабль на Кубе

У жителей Кубы есть уникальная возможность подняться на борт фрегата "Адмирал Горшков" и провести там съемку, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:18

2024-06-15T16:18

2024-06-15T17:19

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. У жителей Кубы есть уникальная возможность подняться на борт фрегата "Адмирал Горшков" и провести там съемку, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN."За мои 12 лет жизни здесь (на Кубе. — Прим. ред.) мы никогда не видели такого большого конвоя. <…> В течение трех дней сотни кубинцев, на самом деле любой желающий мог подождать, подняться на борт и затем снимать. Более того, съемка на телефоны поощрялась", — отметил он.Оппманн подчеркнул, что прибытие кораблей ВМФ России в порт Гаваны — это сигнал США о том, что если Запад может размещать мощное оружие на границе России, то страна может ответить тем же.В среду в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех кораблей, включая суда обеспечения, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.

https://ria.ru/20240613/korabli-1952547790.html

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