https://ria.ru/20240615/klimat-1953096116.html
Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата
Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата - РИА Новости, 15.06.2024
Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата
Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры, заявил РИА Новости помощник и спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:12
2024-06-15T12:12
2024-06-15T12:12
россия
руслан эдельгериев
общество
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ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры, заявил РИА Новости помощник и спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры улучшение систем мониторинга и разработку планов реагирования на чрезвычайные ситуации", - сообщил он. По его словам, Россия вступила в сложный пожароопасный сезон и усиливает меры по борьбе с лесными пожарами. Касаясь вопроса декарбонизации, помощник президента РФ сказал, что обсуждается проект операционного плана реализации стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, в который будут "погружены" комплексные меры в секторах экономики. "Мы надеемся, что в итоге сможем выйти на углеродное ценообразование в виде либо системы торговли квотами по аналогии с сахалинским экспериментом, либо цены на углерод. В любом случае, эта работа будет вестись в плотном контакте с бизнесом", - отметил Эдельгериев.
https://ria.ru/20240610/zhuravleva-1951954474.html
https://ria.ru/20231122/neytralnost-1911114548.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, руслан эдельгериев, общество
Россия, Руслан Эдельгериев, Общество
Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата
Эдельгериев: Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата
ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры, заявил РИА Новости помощник и спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры улучшение систем мониторинга и разработку планов реагирования на чрезвычайные ситуации", - сообщил он.
По его словам, Россия вступила в сложный пожароопасный сезон и усиливает меры по борьбе с лесными пожарами.
Касаясь вопроса декарбонизации, помощник президента РФ сказал, что обсуждается проект операционного плана реализации стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, в который будут "погружены" комплексные меры в секторах экономики.
"Мы надеемся, что в итоге сможем выйти на углеродное ценообразование в виде либо системы торговли квотами по аналогии с сахалинским экспериментом, либо цены на углерод. В любом случае, эта работа будет вестись в плотном контакте с бизнесом", - отметил Эдельгериев.