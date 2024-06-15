https://ria.ru/20240615/klimat-1953096116.html

Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата

Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата - РИА Новости, 15.06.2024

Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата

Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры, заявил РИА Новости помощник и спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:12

2024-06-15T12:12

2024-06-15T12:12

россия

руслан эдельгериев

общество

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ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры, заявил РИА Новости помощник и спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры улучшение систем мониторинга и разработку планов реагирования на чрезвычайные ситуации", - сообщил он. По его словам, Россия вступила в сложный пожароопасный сезон и усиливает меры по борьбе с лесными пожарами. Касаясь вопроса декарбонизации, помощник президента РФ сказал, что обсуждается проект операционного плана реализации стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, в который будут "погружены" комплексные меры в секторах экономики. "Мы надеемся, что в итоге сможем выйти на углеродное ценообразование в виде либо системы торговли квотами по аналогии с сахалинским экспериментом, либо цены на углерод. В любом случае, эта работа будет вестись в плотном контакте с бизнесом", - отметил Эдельгериев.

https://ria.ru/20240610/zhuravleva-1951954474.html

https://ria.ru/20231122/neytralnost-1911114548.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, руслан эдельгериев, общество