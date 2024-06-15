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Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата - РИА Новости, 15.06.2024
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12:12 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/klimat-1953096116.html
Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата
Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата - РИА Новости, 15.06.2024
Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата
Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры, заявил РИА Новости помощник и спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:12
2024-06-15T12:12
россия
руслан эдельгериев
общество
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ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры, заявил РИА Новости помощник и спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. "Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры улучшение систем мониторинга и разработку планов реагирования на чрезвычайные ситуации", - сообщил он. По его словам, Россия вступила в сложный пожароопасный сезон и усиливает меры по борьбе с лесными пожарами. Касаясь вопроса декарбонизации, помощник президента РФ сказал, что обсуждается проект операционного плана реализации стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, в который будут "погружены" комплексные меры в секторах экономики. "Мы надеемся, что в итоге сможем выйти на углеродное ценообразование в виде либо системы торговли квотами по аналогии с сахалинским экспериментом, либо цены на углерод. В любом случае, эта работа будет вестись в плотном контакте с бизнесом", - отметил Эдельгериев.
https://ria.ru/20240610/zhuravleva-1951954474.html
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россия, руслан эдельгериев, общество
Россия, Руслан Эдельгериев, Общество
Спецпредставитель президента рассказал об адаптации к изменениям климата

Эдельгериев: Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата

© Pixabay LicenseГлобальное потепление
Глобальное потепление
© Pixabay License
Глобальное потепление. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 15 июн – РИА Новости. Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры, заявил РИА Новости помощник и спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
"Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры улучшение систем мониторинга и разработку планов реагирования на чрезвычайные ситуации", - сообщил он.
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По его словам, Россия вступила в сложный пожароопасный сезон и усиливает меры по борьбе с лесными пожарами.
Касаясь вопроса декарбонизации, помощник президента РФ сказал, что обсуждается проект операционного плана реализации стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, в который будут "погружены" комплексные меры в секторах экономики.
"Мы надеемся, что в итоге сможем выйти на углеродное ценообразование в виде либо системы торговли квотами по аналогии с сахалинским экспериментом, либо цены на углерод. В любом случае, эта работа будет вестись в плотном контакте с бизнесом", - отметил Эдельгериев.
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