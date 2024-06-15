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Синоптики прогнозируют в КБР сильный дождь с грозой и шквалистый ветер - РИА Новости, 15.06.2024
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13:07 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/kbr-1953103944.html
Синоптики прогнозируют в КБР сильный дождь с грозой и шквалистый ветер
Синоптики прогнозируют в КБР сильный дождь с грозой и шквалистый ветер - РИА Новости, 15.06.2024
Синоптики прогнозируют в КБР сильный дождь с грозой и шквалистый ветер
Синоптики прогнозируют в Кабардино-Балкарии сильный дождь с грозой, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение продлится до 17... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:07
2024-06-15T13:07
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Кабардино-Балкарии сильный дождь с грозой, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение продлится до 17 июня, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике. "По данным Гидрометцентра КБР, в течении суток с 15 по 17 июня по КБР местами ожидаются: сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду", – говорится в сообщении. По данным ведомства, на реках региона возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах – сход селей малого объема. В связи с этим, по данным МЧС, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением низинных участков местности, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, гибелью сельхозкультур, повреждением садов плодовых деревьев, подмывом опор мостов и линий электропередачи, повреждением кровли.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Синоптики прогнозируют в КБР сильный дождь с грозой и шквалистый ветер

В КБР ожидают сильный дождь с грозой, град и шквалистый ветер до 17 июня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина на улице во время дождя
Мужчина на улице во время дождя - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина на улице во время дождя. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Синоптики прогнозируют в Кабардино-Балкарии сильный дождь с грозой, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, штормовое предупреждение продлится до 17 июня, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.
«
"По данным Гидрометцентра КБР, в течении суток с 15 по 17 июня по КБР местами ожидаются: сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, на реках региона возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах – сход селей малого объема.
В связи с этим, по данным МЧС, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением низинных участков местности, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размывом берегов рек, гибелью сельхозкультур, повреждением садов плодовых деревьев, подмывом опор мостов и линий электропередачи, повреждением кровли.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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