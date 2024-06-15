https://ria.ru/20240615/ispaniya-1953070340.html

Испания возобновила импорт российских железа и стали

Испания возобновила импорт российских железа и стали - РИА Новости, 15.06.2024

Испания возобновила импорт российских железа и стали

Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:14

2024-06-15T08:14

2024-06-15T14:47

экономика

испания

россия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Мадрид прекратил регулярные закупки этого металла у Москвы в декабре 2023 года и держал паузу до апреля. В середине весны покупки возобновились — было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на восемь миллионов евро. Кроме того, страна резко нарастила закупки алюминия — в полтора раза, до 13 миллионов евро, а также в 1,9 раза увеличила ввоз титана из России — до полутора миллионов евро. В целом взаимная торговля двух государств сократилась в апреле на 14% — до 248 миллионов евро, из которых 177,2 миллиона приходится на российский экспорт, а 70,8 миллиона — на испанский.

https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html

https://ria.ru/20240527/zakupki-1948517561.html

испания

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, испания, россия