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Испания возобновила импорт российских железа и стали - РИА Новости, 15.06.2024
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08:14 15.06.2024 (обновлено: 14:47 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ispaniya-1953070340.html
Испания возобновила импорт российских железа и стали
Испания возобновила импорт российских железа и стали - РИА Новости, 15.06.2024
Испания возобновила импорт российских железа и стали
Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:14
2024-06-15T14:47
экономика
испания
россия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы. Мадрид прекратил регулярные закупки этого металла у Москвы в декабре 2023 года и держал паузу до апреля. В середине весны покупки возобновились — было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на восемь миллионов евро. Кроме того, страна резко нарастила закупки алюминия — в полтора раза, до 13 миллионов евро, а также в 1,9 раза увеличила ввоз титана из России — до полутора миллионов евро. В целом взаимная торговля двух государств сократилась в апреле на 14% — до 248 миллионов евро, из которых 177,2 миллиона приходится на российский экспорт, а 70,8 миллиона — на испанский.
https://ria.ru/20240602/senegal-1949958628.html
https://ria.ru/20240527/zakupki-1948517561.html
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экономика, испания, россия
Экономика, Испания, Россия
Испания возобновила импорт российских железа и стали

Испания после трехмесячного перерыва возобновила покупки железа из России

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВыпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината
Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Выпуск чугуна в литейном дворе номер 6 Новолипецкого металлургического комбината. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.
Мадрид прекратил регулярные закупки этого металла у Москвы в декабре 2023 года и держал паузу до апреля. В середине весны покупки возобновились — было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на восемь миллионов евро.
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Кроме того, страна резко нарастила закупки алюминия — в полтора раза, до 13 миллионов евро, а также в 1,9 раза увеличила ввоз титана из России — до полутора миллионов евро.
В целом взаимная торговля двух государств сократилась в апреле на 14% — до 248 миллионов евро, из которых 177,2 миллиона приходится на российский экспорт, а 70,8 миллиона — на испанский.
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