https://ria.ru/20240615/ipoteka-1953094734.html
ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки
ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки - РИА Новости, 15.06.2024
ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки
ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:02
2024-06-15T12:02
2024-06-15T12:02
экономика
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, сообщили в пресс-службе банка. "С 17 июня ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита", - сказано в сообщении. Отмечается, что при этом банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях. "Мы ожидаем решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе. С начала работы по IT-ипотеке в мае 2022 года 15,9 тысячи клиентов получили в ВТБ по ней кредиты, общий объем сделок уже превышает 154,5 млрд рублей", - сообщили в ВТБ. В апреле 2024 года правительство РФ увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей до 700 миллиардов рублей. Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.
https://ria.ru/20240612/ipoteka-1952333542.html
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экономика, россия
ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки
ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВТБ с 17 июня временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита, сообщили в пресс-службе банка.
«
"С 17 июня ВТБ временно приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита", - сказано в сообщении.
Отмечается, что при этом банк продолжит принимать и рассматривать заявки на программу во всех каналах. Кредитные договоры, заключенные до 17 июня, остаются в силе, клиенты смогут провести сделки по ним на ранее утвержденных условиях.
«
"Мы ожидаем решения правительства по дальнейшему финансированию IT-ипотеки. После принятия соответствующих решений и выделения лимитов мы готовы оперативно возобновить работу по программе. С начала работы по IT-ипотеке в мае 2022 года 15,9 тысячи клиентов получили в ВТБ по ней кредиты, общий объем сделок уже превышает 154,5 млрд рублей", - сообщили в ВТБ.
В апреле 2024 года правительство РФ
увеличило общий лимит средств на выдачу льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей до 700 миллиардов рублей.
Ипотечная программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний была запущена правительством в 2022 году, чтобы поддержать отрасль и создать комфортные условия для ее работников.