Рейтинг@Mail.ru
Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/gubernator-1953062646.html
Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске
Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 15.06.2024
Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске
Губернатор Приамурья Василий Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске, число жертв по данным на утро субботы достигло пяти. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T05:13
2024-06-15T05:13
происшествия
благовещенск
василий орлов (губернатор)
дтп в благовещенске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952944295_0:135:866:622_1920x0_80_0_0_17007f9b7a2814e289e4f4582b7959ef.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске, число жертв по данным на утро субботы достигло пяти. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии, которая произошла вчера в Благовещенске. Жертвами пьяного водителя, который вылетел на тротуар на улице Василенко, стали пять человек", - написал глава области в Telegram-канале. По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое: женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет - находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое. Остальных пострадавших - мальчика 14 лет и девушку 19 лет - готовят к переводу из реанимации в отделения травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
https://ria.ru/20240614/gubernator-1952913394.html
https://ria.ru/20240614/postradavshie-1952969144.html
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952944295_0:0:830:622_1920x0_80_0_0_b49d73114224c0c17af9bdffd5298218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, василий орлов (губернатор), дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), ДТП в Благовещенске
Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске

Губернатор Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто ДТП с участием минивэна в Благовещенске
Место ДТП с участием минивэна в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
Место ДТП с участием минивэна в Благовещенске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске, число жертв по данным на утро субботы достигло пяти.
«
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии, которая произошла вчера в Благовещенске. Жертвами пьяного водителя, который вылетел на тротуар на улице Василенко, стали пять человек", - написал глава области в Telegram-канале.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Благовещенске задержали водителя, сбившего пешеходов на тротуаре
Вчера, 14:58
По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.
В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое: женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет - находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое.
Остальных пострадавших - мальчика 14 лет и девушку 19 лет - готовят к переводу из реанимации в отделения травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
ДТП с участием минивэна в Благовещенске
Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Благовещенске крайне тяжелое
Вчера, 17:29
 
ПроисшествияБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)ДТП в Благовещенске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала