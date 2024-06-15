https://ria.ru/20240615/gubernator-1953062646.html
Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске
Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 15.06.2024
Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске
Губернатор Приамурья Василий Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске, число жертв по данным на утро субботы достигло пяти. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T05:13
2024-06-15T05:13
2024-06-15T05:13
происшествия
благовещенск
василий орлов (губернатор)
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске, число жертв по данным на утро субботы достигло пяти. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии, которая произошла вчера в Благовещенске. Жертвами пьяного водителя, который вылетел на тротуар на улице Василенко, стали пять человек", - написал глава области в Telegram-канале. По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое: женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет - находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое. Остальных пострадавших - мальчика 14 лет и девушку 19 лет - готовят к переводу из реанимации в отделения травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
https://ria.ru/20240614/gubernator-1952913394.html
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происшествия, благовещенск, василий орлов (губернатор), дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), ДТП в Благовещенске
Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске
Губернатор Орлов выразил соболезнование семьям погибших в ДТП в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости.
Губернатор Приамурья Василий Орлов выразил соболезнование
семьям погибших в ДТП в Благовещенске, число жертв по данным на утро субботы достигло пяти.
«
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной аварии, которая произошла вчера в Благовещенске. Жертвами пьяного водителя, который вылетел на тротуар на улице Василенко, стали пять человек", - написал глава области в Telegram-канале.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.
В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое: женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет - находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое.
Остальных пострадавших - мальчика 14 лет и девушку 19 лет - готовят к переводу из реанимации в отделения травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.