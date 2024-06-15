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В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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09:41 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/gosduma-1953078680.html
В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине
В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине - РИА Новости, 15.06.2024
В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:41
2024-06-15T09:41
в мире
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михаил шеремет
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госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине. Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Удивительные от них исходят требования. С их стороны это редкое хамство и цинизм. Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, и у них еще хватает наглости что-то требовать от России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США и Евросоюз еще ответ за все злодеяния, нанесенные Украине и России. "Элиты западных стран зарабатывают на украинском конфликте, поставляя туда оружие", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240614/gavrilov-1953036215.html
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в мире, сша, украина, россия, михаил шеремет, санкции в отношении россии, госдума рф, g7
В мире, США, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Санкции в отношении России, Госдума РФ, G7
В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине

Депутат Шеремет назвал хамством требование лидеров G7 выплатить ущерб Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине.
Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Гаврилов рассказал о следующем предложении России Украине
14 июня, 22:16
"Удивительные от них исходят требования. С их стороны это редкое хамство и цинизм. Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, и у них еще хватает наглости что-то требовать от России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, США и Евросоюз еще ответ за все злодеяния, нанесенные Украине и России.
"Элиты западных стран зарабатывают на украинском конфликте, поставляя туда оружие", - сказал депутат.
Групповое фото во время саммита G7 в Италии - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
G7 потребовала от России выплатить Украине почти полтриллиона долларов
14 июня, 17:56
 
В миреСШАУкраинаРоссияМихаил ШереметСанкции в отношении РоссииГосдума РФG7
 
 
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