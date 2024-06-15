https://ria.ru/20240615/gosduma-1953078680.html
В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине
В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине - РИА Новости, 15.06.2024
В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:41
2024-06-15T09:41
2024-06-15T09:41
в мире
сша
украина
россия
михаил шеремет
санкции в отношении россии
госдума рф
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:167:2873:1783_1920x0_80_0_0_349d1e863456f86535e7c708541e47e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине. Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Удивительные от них исходят требования. С их стороны это редкое хамство и цинизм. Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, и у них еще хватает наглости что-то требовать от России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США и Евросоюз еще ответ за все злодеяния, нанесенные Украине и России. "Элиты западных стран зарабатывают на украинском конфликте, поставляя туда оружие", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240614/gavrilov-1953036215.html
https://ria.ru/20240614/rossiya-1952978426.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_876e07874e933c204f5cff5d1811674d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, михаил шеремет, санкции в отношении россии, госдума рф, g7
В мире, США, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Санкции в отношении России, Госдума РФ, G7
В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине
Депутат Шеремет назвал хамством требование лидеров G7 выплатить ущерб Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине.
Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Удивительные от них исходят требования. С их стороны это редкое хамство и цинизм. Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, и у них еще хватает наглости что-то требовать от России", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, США
и Евросоюз еще ответ за все злодеяния, нанесенные Украине и России.
"Элиты западных стран зарабатывают на украинском конфликте, поставляя туда оружие", - сказал депутат.