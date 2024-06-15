https://ria.ru/20240615/gosduma-1953078680.html

В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине

В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине - РИА Новости, 15.06.2024

В Госдуме назвали хамством требование G7 к России выплатить ущерб Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:41

2024-06-15T09:41

2024-06-15T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал редким хамством требование лидеров стран "Большой семерки" (G7) к России выплатить ущерб, якобы нанесенный Украине. Лидеры стран G7 потребовали от России выплатить 486 миллиардов долларов за ущерб, якобы нанесенный Украине, говорится в финальном заявлении саммита G7 в Италии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Удивительные от них исходят требования. С их стороны это редкое хамство и цинизм. Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, и у них еще хватает наглости что-то требовать от России", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США и Евросоюз еще ответ за все злодеяния, нанесенные Украине и России. "Элиты западных стран зарабатывают на украинском конфликте, поставляя туда оружие", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240614/gavrilov-1953036215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, михаил шеремет, санкции в отношении россии, госдума рф, g7