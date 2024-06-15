https://ria.ru/20240615/gladkov-1953112976.html
Жителям поврежденного при обстреле дома в Шебекино пообещали выплаты
Жителям поврежденного при обстреле дома в Шебекино пообещали выплаты - РИА Новости, 15.06.2024
Жителям поврежденного при обстреле дома в Шебекино пообещали выплаты
Выплаты в 50 и 100 тысяч рублей получат жильцы поврежденного от удара ВСУ дома в городе Шебекино, если их имущество пострадало частично или полностью, сообщил... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:28
2024-06-15T14:28
2024-06-15T15:09
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
белгородская область
железнодорожный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Выплаты в 50 и 100 тысяч рублей получат жильцы поврежденного от удара ВСУ дома в городе Шебекино, если их имущество пострадало частично или полностью, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков написал в своем Telegram-канале, что министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и администрация Шебекинского округа формируют списки жителей пострадавшей секции четырехподъездного дома для единовременной выплаты на каждого прописанного члена семьи в размере 10 тысяч рублей."На следующей неделе постараемся выплатить. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 и 100 тысяч рублей соответственно", - написал Гладков.Он отметил, что формируется порядок предоставления нового жилья взамен разрушенного в доме на Железнодорожной. Встречу с собственниками для обсуждения власти проведут через неделю."Нужно некоторое время, чтобы выстроить взаимодействие с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — то, каким образом будем выделять жилье людям из разрушенных квартир", - подчеркнул Гладков.Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали.
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953068545.html
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, белгородская область, железнодорожный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область, Железнодорожный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителям поврежденного при обстреле дома в Шебекино пообещали выплаты
Гладков: жителям поврежденного дома в Шебекино выплатят по 50-100 тысяч рублей