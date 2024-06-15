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Жителям поврежденного при обстреле дома в Шебекино пообещали выплаты - РИА Новости, 15.06.2024
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14:28 15.06.2024 (обновлено: 15:09 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/gladkov-1953112976.html
Жителям поврежденного при обстреле дома в Шебекино пообещали выплаты
Жителям поврежденного при обстреле дома в Шебекино пообещали выплаты - РИА Новости, 15.06.2024
Жителям поврежденного при обстреле дома в Шебекино пообещали выплаты
Выплаты в 50 и 100 тысяч рублей получат жильцы поврежденного от удара ВСУ дома в городе Шебекино, если их имущество пострадало частично или полностью, сообщил... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:28
2024-06-15T15:09
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
белгородская область
железнодорожный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Выплаты в 50 и 100 тысяч рублей получат жильцы поврежденного от удара ВСУ дома в городе Шебекино, если их имущество пострадало частично или полностью, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Гладков написал в своем Telegram-канале, что министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и администрация Шебекинского округа формируют списки жителей пострадавшей секции четырехподъездного дома для единовременной выплаты на каждого прописанного члена семьи в размере 10 тысяч рублей."На следующей неделе постараемся выплатить. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 и 100 тысяч рублей соответственно", - написал Гладков.Он отметил, что формируется порядок предоставления нового жилья взамен разрушенного в доме на Железнодорожной. Встречу с собственниками для обсуждения власти проведут через неделю."Нужно некоторое время, чтобы выстроить взаимодействие с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — то, каким образом будем выделять жилье людям из разрушенных квартир", - подчеркнул Гладков.Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали.
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953068545.html
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шебекино, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, белгородская область, железнодорожный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область, Железнодорожный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителям поврежденного при обстреле дома в Шебекино пообещали выплаты

Гладков: жителям поврежденного дома в Шебекино выплатят по 50-100 тысяч рублей

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино
Сотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Выплаты в 50 и 100 тысяч рублей получат жильцы поврежденного от удара ВСУ дома в городе Шебекино, если их имущество пострадало частично или полностью, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков написал в своем Telegram-канале, что министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области и администрация Шебекинского округа формируют списки жителей пострадавшей секции четырехподъездного дома для единовременной выплаты на каждого прописанного члена семьи в размере 10 тысяч рублей.
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
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"На следующей неделе постараемся выплатить. Тем, у кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 и 100 тысяч рублей соответственно", - написал Гладков.
Он отметил, что формируется порядок предоставления нового жилья взамен разрушенного в доме на Железнодорожной. Встречу с собственниками для обсуждения власти проведут через неделю.
«
"Нужно некоторое время, чтобы выстроить взаимодействие с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации — то, каким образом будем выделять жилье людям из разрушенных квартир", - подчеркнул Гладков.
Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаБелгородская областьЖелезнодорожныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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