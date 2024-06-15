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"Это законно": в Германии выступили с безумным планом против России - РИА Новости, 15.06.2024
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11:53 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/faber-1953093421.html
"Это законно": в Германии выступили с безумным планом против России
"Это законно": в Германии выступили с безумным планом против России - РИА Новости, 15.06.2024
"Это законно": в Германии выступили с безумным планом против России
Союзники Киева должны разрешить украинской армии наносить удары западным оружием по целям на всей территории России, заявил депутат бундестага и эксперт фракции РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:53
2024-06-15T11:53
в мире
германия
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Союзники Киева должны разрешить украинской армии наносить удары западным оружием по целям на всей территории России, заявил депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в интервью N-TV."Военные цели являются законными. По всей России", — утверждает он.По мнению Фабера, когда Запад передает ВСУ оружие, оно автоматически становится украинским, поэтому военные могут распоряжаться им любым способом. При этом, добавил он, ВСУ должны соблюдать нормы международного гуманитарного права и не совершать военных преступлений.Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он отметил, что Германия, как поставщик оружия Украине, не становится стороной конфликта.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
https://ria.ru/20240615/berbok-1953087695.html
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в мире, германия, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Германия, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Это законно": в Германии выступили с безумным планом против России

Фабер: ВСУ должны иметь возможность бить западным оружием по всей России

© Фото : U.S. Army Зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Союзники Киева должны разрешить украинской армии наносить удары западным оружием по целям на всей территории России, заявил депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в интервью N-TV.
"Военные цели являются законными. По всей России", — утверждает он.
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По мнению Фабера, когда Запад передает ВСУ оружие, оно автоматически становится украинским, поэтому военные могут распоряжаться им любым способом. При этом, добавил он, ВСУ должны соблюдать нормы международного гуманитарного права и не совершать военных преступлений.
Официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер 31 мая подтвердил, что Берлин разрешил Киеву использовать немецкое оружие для ударов по российской территории, прилегающей к Харьковской области. Он отметил, что Германия, как поставщик оружия Украине, не становится стороной конфликта.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
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В миреГерманияРоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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