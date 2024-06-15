Эксперт оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине
Эксперт: надежды на адекватную реакцию Запада на мирный план Путина не было
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Надежды на адекватную реакцию Запада на мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине не было, заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о "несерьезности" инициативы российского лидера само является непродуманным, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на предложение Путина провести переговоры поступает много официальной реакции от участников саммита в Швейцарии, однако она не является конструктивной.
Комментируя высказывание Шольца о том, что инициатива Путина по Украине якобы "не имелась в виду серьезно", эксперт указал, что предложение российского лидера было услышано в ФРГ, но слова канцлера не продуманы до конца.
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"Канцлер должен был проанализировать слова Путина и конструктивно к ним подойти. К сожалению, этого не произошло. Глаза у него зашорены на помощь Украине и внутренней ситуации в Германии", - отметил он.
По мнению Гусева, инициатива Путина по Украине переформатировала саммит G7 и конференцию в Швейцарии.
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"Все пошло не по плану (у Запада - ред.), предложение Путина спутало все карты", - заключил эксперт.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а условия России могут стать уже другими.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.