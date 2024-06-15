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Эксперт оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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20:19 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/ekspert-1953162594.html
Эксперт оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине
Эксперт оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
Эксперт оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине
Надежды на адекватную реакцию Запада на мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине не было, заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T20:19
2024-06-15T20:19
в мире
россия
украина
швейцария
владимир путин
александр гусев (губернатор)
олаф шольц
российская академия наук
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Надежды на адекватную реакцию Запада на мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине не было, заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о "несерьезности" инициативы российского лидера само является непродуманным, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. "Надежды на то, что страны коллективного Запада, а именно США, Германия, Франция, Британия воспримут их (предложения Путина - ред.) адекватно, не было", - считает Гусев. В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на предложение Путина провести переговоры поступает много официальной реакции от участников саммита в Швейцарии, однако она не является конструктивной. Комментируя высказывание Шольца о том, что инициатива Путина по Украине якобы "не имелась в виду серьезно", эксперт указал, что предложение российского лидера было услышано в ФРГ, но слова канцлера не продуманы до конца. "Канцлер должен был проанализировать слова Путина и конструктивно к ним подойти. К сожалению, этого не произошло. Глаза у него зашорены на помощь Украине и внутренней ситуации в Германии", - отметил он. По мнению Гусева, инициатива Путина по Украине переформатировала саммит G7 и конференцию в Швейцарии. "Все пошло не по плану (у Запада - ред.), предложение Путина спутало все карты", - заключил эксперт. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а условия России могут стать уже другими. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/sholts-1953133118.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953156759.html
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в мире, россия, украина, швейцария, владимир путин, александр гусев (губернатор), олаф шольц, российская академия наук, g7, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Владимир Путин, Александр Гусев (губернатор), Олаф Шольц, Российская академия наук, G7, Евросоюз
Эксперт оценил реакцию Запада на предложение Путина по Украине

Эксперт: надежды на адекватную реакцию Запада на мирный план Путина не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Надежды на адекватную реакцию Запада на мирное предложение президента России Владимира Путина по Украине не было, заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о "несерьезности" инициативы российского лидера само является непродуманным, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
«
"Надежды на то, что страны коллективного Запада, а именно США, Германия, Франция, Британия воспримут их (предложения Путина - ред.) адекватно, не было", - считает Гусев.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Абсурд". В Германии резко высказались о Шольце за решение против России
Вчера, 16:52
В субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на предложение Путина провести переговоры поступает много официальной реакции от участников саммита в Швейцарии, однако она не является конструктивной.
Комментируя высказывание Шольца о том, что инициатива Путина по Украине якобы "не имелась в виду серьезно", эксперт указал, что предложение российского лидера было услышано в ФРГ, но слова канцлера не продуманы до конца.
«
"Канцлер должен был проанализировать слова Путина и конструктивно к ним подойти. К сожалению, этого не произошло. Глаза у него зашорены на помощь Украине и внутренней ситуации в Германии", - отметил он.
По мнению Гусева, инициатива Путина по Украине переформатировала саммит G7 и конференцию в Швейцарии.
«
"Все пошло не по плану (у Запада - ред.), предложение Путина спутало все карты", - заключил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а условия России могут стать уже другими.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Это сумасшествие". В США обратились к Зеленскому после предложения Путина
Вчера, 19:27
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияВладимир ПутинАлександр Гусев (губернатор)Олаф ШольцРоссийская академия наукG7Евросоюз
 
 
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