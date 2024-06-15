https://ria.ru/20240615/ekspert-1953141430.html

Эксперт рассказал, к чему могут привести унижения в аэропорту Кишинева

Эксперт рассказал, к чему могут привести унижения в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 15.06.2024

Эксперт рассказал, к чему могут привести унижения в аэропорту Кишинева

Издевательства и унижения в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из Москвы, могут привести в итоге к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T17:47

2024-06-15T17:47

2024-06-15T17:47

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ТИРАСПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Издевательства и унижения в аэропорту Кишинева пассажиров, прибывающих из Москвы, могут привести в итоге к непоправимым последствиям, заявил РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве РФ (Москва) Игорь Шорников. "То, что устраивают молдавские власти сейчас в аэропорту Кишинева, не является каким-то новшеством, это обычная практика. Просто раньше она применялась только по отношению к приднестровцам, но теперь она коснулась граждан Молдовы, а именно тех, которых власть считает неблагонадежными. Но все это может привести к непоправимым последствиям", - сказал Шорников. В последнее время для пассажиров, прибывающим из Москвы транзитом через Ереван, а это единственный воздушный маршрут из столицы России, устраивают в аэропорту Кишинева унизительные и утомительные многочасовые проверки под наблюдением вооруженных полицейских. А накануне участники съезда молдавского оппозиционного блока "Победа" возвращались чартерным рейсом через Ереван из Москвы. Однако самолет не получил разрешения на вход в молдавское воздушное пространство и приземлился в Бухаресте. Затем самолет вернулся с пассажирами в Ереван. Он напомнил, когда подобные издевательства испытывали приднестровцы, политики в Кишиневе, в том числе и оппозиционные, смотрели на эти нарушения сквозь пальцы. "В каком-то смысле их понять можно, они не считали приднестровцев гражданами собственной страны, своими избирателями, а потому не считали себя обязанными обращать внимание на эти очевидные нарушения прав человека и, тем самым, лишний раз конфликтовать с властью", - отметил приднестровский эксперт. По его словам, в случаях, когда молдавские власти подвергали унизительным досмотрам и задержаниям граждан России, мы тоже не видели особой реакции - это было проблемой межгосударственных отношений. Политические партии во внешнюю политику предпочитали не влезать. "Сейчас же очевидно, что режим Санду пытается лишить гражданских и человеческих прав всех, кто не согласен с антироссийским курсом Кишинева. Что будет дальше? Конфискация имущества? Сожжение книг на русском языке? Концентрационные лагеря? Дымящиеся печи?", - задался вопросом собеседник агентства. По мнению эксперта, режим Санду уже устроил для приднестровцев резервацию, пытается разорвать все связи Тирасполя с Россией. И это происходило при молчаливом согласии молдавского политикума. Теперь нечто подобное пытаются устроить и гагаузам, потом это коснется жителей Оргеева, Бельц и, можно не сомневаться, жителей Кишинева. "Не стоит забывать, что Санду и ее партия пришли к власти вполне демократическим путем, как и печально известные персонажи европейской истории. И если молдавские избиратели позволят этой команде продлить их мандат еще на одну каденцию, пусть потом не спрашивают, как так получилось, что их страна превратилась в пепелище", - подчеркнул Шорников.

https://ria.ru/20240426/kishinev-1942433565.html

https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952132459.html

https://ria.ru/20240611/zaschita-1952206008.html

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