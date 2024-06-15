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Эксперт рассказал, почему роботы никогда не заменят врачей - РИА Новости, 15.06.2024
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11:57 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/ekspert-1953093888.html
Эксперт рассказал, почему роботы никогда не заменят врачей
Эксперт рассказал, почему роботы никогда не заменят врачей - РИА Новости, 15.06.2024
Эксперт рассказал, почему роботы никогда не заменят врачей
Роботы, которые уже сейчас умеют оперировать и выдавать аналитику на основе анализов и других данных, все равно никогда не смогут заменить реального диагноста... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:57
2024-06-15T11:57
общество
россия
медицина
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роботы, которые уже сейчас умеют оперировать и выдавать аналитику на основе анализов и других данных, все равно никогда не смогут заменить реального диагноста или хирурга, так как у машин нет интуиции, или "связи с Богом", рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ HealthNet, кандидат медицинских наум Сергей Чудаков. "Машина никогда не будет интуитом, интуитивное знание ей недоступно. Это, как говорят люди религиозные, прямая связь с Богом. Люди нерелигиозные говорят - прямая связь со Вселенной. Машина не связана со Вселенной по определению. Поэтому врачам в этом плане волноваться не приходится. Точно есть, как мы говорим в медицинской среде и вообще среди пациентов, - "врачи от Бога", - объяснил Чудаков. Он отметил, что есть врачи, умеющие с детства аналитически мыслить с точки зрения медицины, "ставить диагноз от порога". "Пациент только зашел, а врач уже анализирует очень тонкие данные и интуитивно считывает, в чем проблема. Дальше он начинает собирать логическую информацию и совмещать с нелогической. То есть рутина полностью за машинами, интуиция полностью за людьми, эмпатия - зона взаимодействия", - заключил Чудаков. Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240615/ekspert-1953090233.html
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общество, россия, медицина, искусственный интеллект (ии)
Общество, Россия, Медицина, Искусственный интеллект (ИИ)
Эксперт рассказал, почему роботы никогда не заменят врачей

Эксперт: роботы никогда не заменят реальных врачей, так как у машин нет интуиции

© iStock.com / ShidlovskiМодель мозга в руках у врача
Модель мозга в руках у врача - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© iStock.com / Shidlovski
Модель мозга в руках у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роботы, которые уже сейчас умеют оперировать и выдавать аналитику на основе анализов и других данных, все равно никогда не смогут заменить реального диагноста или хирурга, так как у машин нет интуиции, или "связи с Богом", рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ HealthNet, кандидат медицинских наум Сергей Чудаков.
«
"Машина никогда не будет интуитом, интуитивное знание ей недоступно. Это, как говорят люди религиозные, прямая связь с Богом. Люди нерелигиозные говорят - прямая связь со Вселенной. Машина не связана со Вселенной по определению. Поэтому врачам в этом плане волноваться не приходится. Точно есть, как мы говорим в медицинской среде и вообще среди пациентов, - "врачи от Бога", - объяснил Чудаков.
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Он отметил, что есть врачи, умеющие с детства аналитически мыслить с точки зрения медицины, "ставить диагноз от порога".
«
"Пациент только зашел, а врач уже анализирует очень тонкие данные и интуитивно считывает, в чем проблема. Дальше он начинает собирать логическую информацию и совмещать с нелогической. То есть рутина полностью за машинами, интуиция полностью за людьми, эмпатия - зона взаимодействия", - заключил Чудаков.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.
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