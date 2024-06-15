https://ria.ru/20240615/ekspert-1953093888.html

Эксперт рассказал, почему роботы никогда не заменят врачей

Эксперт рассказал, почему роботы никогда не заменят врачей - РИА Новости, 15.06.2024

Эксперт рассказал, почему роботы никогда не заменят врачей

Роботы, которые уже сейчас умеют оперировать и выдавать аналитику на основе анализов и других данных, все равно никогда не смогут заменить реального диагноста... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:57

2024-06-15T11:57

2024-06-15T11:57

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роботы, которые уже сейчас умеют оперировать и выдавать аналитику на основе анализов и других данных, все равно никогда не смогут заменить реального диагноста или хирурга, так как у машин нет интуиции, или "связи с Богом", рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ HealthNet, кандидат медицинских наум Сергей Чудаков. "Машина никогда не будет интуитом, интуитивное знание ей недоступно. Это, как говорят люди религиозные, прямая связь с Богом. Люди нерелигиозные говорят - прямая связь со Вселенной. Машина не связана со Вселенной по определению. Поэтому врачам в этом плане волноваться не приходится. Точно есть, как мы говорим в медицинской среде и вообще среди пациентов, - "врачи от Бога", - объяснил Чудаков. Он отметил, что есть врачи, умеющие с детства аналитически мыслить с точки зрения медицины, "ставить диагноз от порога". "Пациент только зашел, а врач уже анализирует очень тонкие данные и интуитивно считывает, в чем проблема. Дальше он начинает собирать логическую информацию и совмещать с нелогической. То есть рутина полностью за машинами, интуиция полностью за людьми, эмпатия - зона взаимодействия", - заключил Чудаков. Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240615/ekspert-1953090233.html

https://ria.ru/20240615/meditsina-1953070602.html

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общество, россия, медицина, искусственный интеллект (ии)