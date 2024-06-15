Эксперт рассказал, почему роботы никогда не заменят врачей
Эксперт: роботы никогда не заменят реальных врачей, так как у машин нет интуиции
© iStock.com / ShidlovskiМодель мозга в руках у врача
© iStock.com / Shidlovski
Модель мозга в руках у врача. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роботы, которые уже сейчас умеют оперировать и выдавать аналитику на основе анализов и других данных, все равно никогда не смогут заменить реального диагноста или хирурга, так как у машин нет интуиции, или "связи с Богом", рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ HealthNet, кандидат медицинских наум Сергей Чудаков.
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"Машина никогда не будет интуитом, интуитивное знание ей недоступно. Это, как говорят люди религиозные, прямая связь с Богом. Люди нерелигиозные говорят - прямая связь со Вселенной. Машина не связана со Вселенной по определению. Поэтому врачам в этом плане волноваться не приходится. Точно есть, как мы говорим в медицинской среде и вообще среди пациентов, - "врачи от Бога", - объяснил Чудаков.
Он отметил, что есть врачи, умеющие с детства аналитически мыслить с точки зрения медицины, "ставить диагноз от порога".
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"Пациент только зашел, а врач уже анализирует очень тонкие данные и интуитивно считывает, в чем проблема. Дальше он начинает собирать логическую информацию и совмещать с нелогической. То есть рутина полностью за машинами, интуиция полностью за людьми, эмпатия - зона взаимодействия", - заключил Чудаков.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.