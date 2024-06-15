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Эксперт: постановка диагноза по фото станет обыденностью к 2030 году - РИА Новости, 15.06.2024
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11:23 15.06.2024 (обновлено: 11:24 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/ekspert-1953090233.html
Эксперт: постановка диагноза по фото станет обыденностью к 2030 году
Эксперт: постановка диагноза по фото станет обыденностью к 2030 году - РИА Новости, 15.06.2024
Эксперт: постановка диагноза по фото станет обыденностью к 2030 году
Анализ состояния здоровья пациента по фото или видео и предположение диагнозов на этой основе станут обыденностью уже к 2030 году, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:23
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общество
медицина
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Анализ состояния здоровья пациента по фото или видео и предположение диагнозов на этой основе станут обыденностью уже к 2030 году, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ Healthnet, к. м. н. Сергей Чудаков. "Например, анализ изображения - на сегодняшний момент созданы программы, которые по лицу могут предполагать состояние здоровья, и точность, специфичность, чувствительность такого анализа верна примерно на 80%, и внедрение максимум - 2030-й год", - рассказал Чудаков. Он отметил, что "в это активно инвестируют, так как понятно, что это будущее медицины". Врач предположил, что "это будет некий сервис, который исключит из простейших манипуляций участие специалиста". "То есть – пациент заходит на портал или агрегатор, вносит свои симптомы, делает селфи и получает варианты диагноза и дальнейшие рекомендации, что сделать для уточнения ситуации", - рассказал специалист. "Чем удаленнее сервис работает, тем он востребованней, так как дает возможность дотягиваться до удаленных территорий, а также резко снижать себестоимость. Потому что самое дорогое – это человеческий труд. В любом случае мы должны понять, что в массовом порядке медицина будет оцифрована", - добавил эксперт. Он объяснил необходимость таких изменений тем, что "в условиях растущего населения она более дешевая, и врач, как лицо принимающее решение, в каком-то смысле станет чуть более дорогой услугой, чем цифровой сервис". "Нынешняя многозадачность врачей исчезнет - человек станет дороже машины", - отметил Чудаков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240615/meditsina-1953070602.html
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общество, медицина, россия, искусственный интеллект (ии)
Общество, Медицина, Россия, Искусственный интеллект (ИИ)
Эксперт: постановка диагноза по фото станет обыденностью к 2030 году

Эксперт Чудаков: анализ здоровья по фото и видео станет обыденностью к 2030 году

© iStock.com / Cecilie_ArcursЖенщина на приеме у врача
Женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© iStock.com / Cecilie_Arcurs
Женщина на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Анализ состояния здоровья пациента по фото или видео и предположение диагнозов на этой основе станут обыденностью уже к 2030 году, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ Healthnet, к. м. н. Сергей Чудаков.
«
"Например, анализ изображения - на сегодняшний момент созданы программы, которые по лицу могут предполагать состояние здоровья, и точность, специфичность, чувствительность такого анализа верна примерно на 80%, и внедрение максимум - 2030-й год", - рассказал Чудаков.
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Он отметил, что "в это активно инвестируют, так как понятно, что это будущее медицины".
Врач предположил, что "это будет некий сервис, который исключит из простейших манипуляций участие специалиста". "То есть – пациент заходит на портал или агрегатор, вносит свои симптомы, делает селфи и получает варианты диагноза и дальнейшие рекомендации, что сделать для уточнения ситуации", - рассказал специалист.
«
"Чем удаленнее сервис работает, тем он востребованней, так как дает возможность дотягиваться до удаленных территорий, а также резко снижать себестоимость. Потому что самое дорогое – это человеческий труд. В любом случае мы должны понять, что в массовом порядке медицина будет оцифрована", - добавил эксперт.
Он объяснил необходимость таких изменений тем, что "в условиях растущего населения она более дешевая, и врач, как лицо принимающее решение, в каком-то смысле станет чуть более дорогой услугой, чем цифровой сервис".
«
"Нынешняя многозадачность врачей исчезнет - человек станет дороже машины", - отметил Чудаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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