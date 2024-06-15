https://ria.ru/20240615/ekspert-1953090233.html

Эксперт: постановка диагноза по фото станет обыденностью к 2030 году

Эксперт: постановка диагноза по фото станет обыденностью к 2030 году - РИА Новости, 15.06.2024

Эксперт: постановка диагноза по фото станет обыденностью к 2030 году

Анализ состояния здоровья пациента по фото или видео и предположение диагнозов на этой основе станут обыденностью уже к 2030 году, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T11:23

2024-06-15T11:23

2024-06-15T11:24

общество

медицина

россия

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951129133_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_4a77ee9d87fe1d068e7b1319889fa801.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Анализ состояния здоровья пациента по фото или видео и предположение диагнозов на этой основе станут обыденностью уже к 2030 году, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления "Превентивная медицина" рынка НТИ Healthnet, к. м. н. Сергей Чудаков. "Например, анализ изображения - на сегодняшний момент созданы программы, которые по лицу могут предполагать состояние здоровья, и точность, специфичность, чувствительность такого анализа верна примерно на 80%, и внедрение максимум - 2030-й год", - рассказал Чудаков. Он отметил, что "в это активно инвестируют, так как понятно, что это будущее медицины". Врач предположил, что "это будет некий сервис, который исключит из простейших манипуляций участие специалиста". "То есть – пациент заходит на портал или агрегатор, вносит свои симптомы, делает селфи и получает варианты диагноза и дальнейшие рекомендации, что сделать для уточнения ситуации", - рассказал специалист. "Чем удаленнее сервис работает, тем он востребованней, так как дает возможность дотягиваться до удаленных территорий, а также резко снижать себестоимость. Потому что самое дорогое – это человеческий труд. В любом случае мы должны понять, что в массовом порядке медицина будет оцифрована", - добавил эксперт. Он объяснил необходимость таких изменений тем, что "в условиях растущего населения она более дешевая, и врач, как лицо принимающее решение, в каком-то смысле станет чуть более дорогой услугой, чем цифровой сервис". "Нынешняя многозадачность врачей исчезнет - человек станет дороже машины", - отметил Чудаков. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20240615/meditsina-1953070602.html

https://ria.ru/20240606/rakova-1951142735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, медицина, россия, искусственный интеллект (ии)