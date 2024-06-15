https://ria.ru/20240615/dvizhenie-1953103617.html
На Украине сообщили о сбое в движении поездов
На Украине сообщили о сбое в движении поездов - РИА Новости, 15.06.2024
На Украине сообщили о сбое в движении поездов
Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:04
2024-06-15T13:04
2024-06-15T13:04
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152675/07/1526750772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ce9b600e89a4734e5163ee9d56736a7.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны. "В результате были обесточены бытовые потребители, а также произошли перебои в движении поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В минэнерго сообщили, что повреждена "одна из высоковольтных подстанций региона". Отмечается, что энергетики продолжают восстановительные работы, удалось подключить часть потребителей.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152675/07/1526750772_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_755ad383e6bc741edaa8bcc4f279a417.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
На Украине сообщили о сбое в движении поездов
Минэнерго Украины сообщило о сбое в движении поездов на востоке страны
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны.
«
"В результате были обесточены бытовые потребители, а также произошли перебои в движении поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В минэнерго сообщили, что повреждена "одна из высоковольтных подстанций региона".
Отмечается, что энергетики продолжают восстановительные работы, удалось подключить часть потребителей.