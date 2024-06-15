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На Украине сообщили о сбое в движении поездов - РИА Новости, 15.06.2024
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На Украине сообщили о сбое в движении поездов
На Украине сообщили о сбое в движении поездов - РИА Новости, 15.06.2024
На Украине сообщили о сбое в движении поездов
Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:04
2024-06-15T13:04
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны. "В результате были обесточены бытовые потребители, а также произошли перебои в движении поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В минэнерго сообщили, что повреждена "одна из высоковольтных подстанций региона". Отмечается, что энергетики продолжают восстановительные работы, удалось подключить часть потребителей.
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Украина, В мире
На Украине сообщили о сбое в движении поездов

Минэнерго Украины сообщило о сбое в движении поездов на востоке страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральный железнодорожный вокзал
Центральный железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Центральный железнодорожный вокзал . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны.
«
"В результате были обесточены бытовые потребители, а также произошли перебои в движении поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В минэнерго сообщили, что повреждена "одна из высоковольтных подстанций региона".
Отмечается, что энергетики продолжают восстановительные работы, удалось подключить часть потребителей.
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