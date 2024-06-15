https://ria.ru/20240615/dvizhenie-1953103617.html

На Украине сообщили о сбое в движении поездов

На Украине сообщили о сбое в движении поездов - РИА Новости, 15.06.2024

На Украине сообщили о сбое в движении поездов

Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:04

2024-06-15T13:04

2024-06-15T13:04

украина

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сбой в движении поездов произошел на востоке Украины после взрыва на одной из высоковольтной подстанций региона, сообщило минэнерго страны. "В результате были обесточены бытовые потребители, а также произошли перебои в движении поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В минэнерго сообщили, что повреждена "одна из высоковольтных подстанций региона". Отмечается, что энергетики продолжают восстановительные работы, удалось подключить часть потребителей.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953094903.html

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