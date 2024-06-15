https://ria.ru/20240615/dtp-1953081821.html
В Свердловской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковушками
В Свердловской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковушками - РИА Новости, 15.06.2024
В Свердловской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковушками
Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками в Невьянске Свердловской области, сообщает пресс-служба областной ГАИ. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T10:02
2024-06-15T10:02
2024-06-15T10:07
происшествия
авто
невьянск
свердловская область
гибдд мвд рф
chevrolet
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками в Невьянске Свердловской области, сообщает пресс-служба областной ГАИ. По данным ведомства, авария произошла вечером в пятницу на перекрестке улиц Ленина и Мартьянова в Невьянске. Водитель автомобиля ВАЗ 2112, двигаясь по улице Ленина, в нарушение правил дорожного движения совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Spark, уточнили в пресс-службе. "В результате происшествия оба водителя и четыре пассажира, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230924/dtp-1898358972.html
невьянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, невьянск, свердловская область, гибдд мвд рф, chevrolet
Происшествия, Авто, Невьянск, Свердловская область, ГИБДД МВД РФ, Chevrolet
В Свердловской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковушками
В ДТП в Свердловской области пострадали шесть человек. в том числе двое детей