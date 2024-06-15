https://ria.ru/20240615/dtp-1953081821.html

В Свердловской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковушками

В Свердловской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковушками - РИА Новости, 15.06.2024

В Свердловской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя легковушками

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками в Невьянске Свердловской области, сообщает пресс-служба областной ГАИ. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T10:02

2024-06-15T10:02

2024-06-15T10:07

происшествия

авто

невьянск

свердловская область

гибдд мвд рф

chevrolet

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с двумя легковушками в Невьянске Свердловской области, сообщает пресс-служба областной ГАИ. По данным ведомства, авария произошла вечером в пятницу на перекрестке улиц Ленина и Мартьянова в Невьянске. Водитель автомобиля ВАЗ 2112, двигаясь по улице Ленина, в нарушение правил дорожного движения совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Spark, уточнили в пресс-службе. "В результате происшествия оба водителя и четыре пассажира, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230924/dtp-1898358972.html

невьянск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, невьянск, свердловская область, гибдд мвд рф, chevrolet