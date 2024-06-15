https://ria.ru/20240615/dtp-1953079041.html
Водитель, сбивший людей на переходе в Благовещенске, попросил прощения
Водитель, сбивший людей на переходе в Благовещенске, попросил прощения - РИА Новости, 15.06.2024
Водитель, сбивший людей на переходе в Благовещенске, попросил прощения
Водитель, сбивший людей на пешеходном переходе в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:46
2024-06-15T09:46
2024-06-15T13:27
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Водитель, сбивший людей на пешеходном переходе в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как рассказал 59-летний Евгений Бакарюкин, он таксист и начал работу в 4:15 утра. Выполнил 33 заказа и к обеду устал. Они выпили с другом примерно бутылку водки 0,7 литра. Говорит, что не помнит момента столкновения, очень сожалеет о случившемся. "Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал тоже самое. Пусть простят хотя бы в душе, не физически ни морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них, и за их ангелов, которые ушли", - сказал Бакарюкин в суде. Раньше, по его словам, он не садился за руль пьяным, кроме одного случая в молодости, когда он управлял мотоциклом. Он также рассказал, что у него нет ни одного ДТП за всю историю, есть штрафы за превышение скорости. "Самое суровое наказание заслуживаю – если предусмотрено 15 (лет - ред.), то 15. То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания", - сказал обвиняемый. Как выяснилось в судебном заседании, обвиняемый не женат, детей нет. Является пенсионером МВД. Ранее не судим, приводов в полицию нет. По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое - женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое. Остальных пострадавших, - мальчика 14 лет и девушку 19 лет, - готовят к переводу из реанимации в отделения травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952972268.html
https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html
https://ria.ru/20240614/voditel-1952955279.html
благовещенск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953080445_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_e95a79dbce5929f225d110fae0515d34.jpg
"Страшное злодеяние совершил". Водитель из Благовещенска попросил прощения у родственников погибших
Мужчина, виновный в смертельном ДТП в Благовещенске, арестован на два месяца. 59-летнему мужчине грозит от восьми до десяти лет лишения свободы. «Водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов», — заявили в СК России по Амурской области.
2024-06-15T09:46
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Водитель, сбивший людей на переходе в Благовещенске, попросил прощения
Водитель, сбивший людей в Благовещенске, попросил прощения у родных погибших
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Водитель, сбивший людей на пешеходном переходе в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как рассказал 59-летний Евгений Бакарюкин, он таксист и начал работу в 4:15 утра. Выполнил 33 заказа и к обеду устал. Они выпили с другом примерно бутылку водки 0,7 литра. Говорит, что не помнит момента столкновения, очень сожалеет о случившемся.
"Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал тоже самое. Пусть простят хотя бы в душе, не физически ни морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них, и за их ангелов, которые ушли", - сказал Бакарюкин в суде.
Раньше, по его словам, он не садился за руль пьяным, кроме одного случая в молодости, когда он управлял мотоциклом. Он также рассказал, что у него нет ни одного ДТП за всю историю, есть штрафы за превышение скорости.
"Самое суровое наказание заслуживаю – если предусмотрено 15 (лет - ред.), то 15. То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания", - сказал обвиняемый.
Как выяснилось в судебном заседании, обвиняемый не женат, детей нет. Является пенсионером МВД. Ранее не судим, приводов в полицию нет.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.
В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое - женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое.
Остальных пострадавших, - мальчика 14 лет и девушку 19 лет, - готовят к переводу из реанимации в отделения травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.