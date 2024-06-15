https://ria.ru/20240615/dtp-1953079041.html

Водитель, сбивший людей на переходе в Благовещенске, попросил прощения

Водитель, сбивший людей на переходе в Благовещенске, попросил прощения - РИА Новости, 15.06.2024

Водитель, сбивший людей на переходе в Благовещенске, попросил прощения

Водитель, сбивший людей на пешеходном переходе в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:46

2024-06-15T09:46

2024-06-15T13:27

происшествия

благовещенск

дтп в благовещенске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953080445_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ac4d329b5c98a0d794c6a45469f4787e.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Водитель, сбивший людей на пешеходном переходе в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как рассказал 59-летний Евгений Бакарюкин, он таксист и начал работу в 4:15 утра. Выполнил 33 заказа и к обеду устал. Они выпили с другом примерно бутылку водки 0,7 литра. Говорит, что не помнит момента столкновения, очень сожалеет о случившемся. "Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал тоже самое. Пусть простят хотя бы в душе, не физически ни морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них, и за их ангелов, которые ушли", - сказал Бакарюкин в суде. Раньше, по его словам, он не садился за руль пьяным, кроме одного случая в молодости, когда он управлял мотоциклом. Он также рассказал, что у него нет ни одного ДТП за всю историю, есть штрафы за превышение скорости. "Самое суровое наказание заслуживаю – если предусмотрено 15 (лет - ред.), то 15. То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания", - сказал обвиняемый. Как выяснилось в судебном заседании, обвиняемый не женат, детей нет. Является пенсионером МВД. Ранее не судим, приводов в полицию нет. По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое - женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое. Остальных пострадавших, - мальчика 14 лет и девушку 19 лет, - готовят к переводу из реанимации в отделения травматологии. Их состояние оценивается как тяжелое. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.

https://ria.ru/20240614/dtp-1952972268.html

https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html

https://ria.ru/20240614/voditel-1952955279.html

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Страшное злодеяние совершил". Водитель из Благовещенска попросил прощения у родственников погибших Мужчина, виновный в смертельном ДТП в Благовещенске, арестован на два месяца. 59-летнему мужчине грозит от восьми до десяти лет лишения свободы. «Водитель легкового автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов», — заявили в СК России по Амурской области. 2024-06-15T09:46 true PT2M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске